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В домах олигарха Плахотнюка во Франции провели обыски по запросу Молдавии

В домах олигарха Плахотнюка во Франции провели обыски по запросу Молдавии - РИА Новости, 17.01.2024

В домах олигарха Плахотнюка во Франции провели обыски по запросу Молдавии

Французские прокуроры вместе с молдавскими коллегами провели обыски в нескольких населенных пунктах на объектах недвижимости, которые принадлежат разыскиваемому РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:37

2024-01-17T19:37

2024-01-17T19:37

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КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Французские прокуроры вместе с молдавскими коллегами провели обыски в нескольких населенных пунктах на объектах недвижимости, которые принадлежат разыскиваемому в Молдавии олигарху и политику Владимиру Плахотнюку, сообщила в среду молдавская прокуратура. Суд во Франции в августе 2022 года наложил арест на недвижимость стоимостью в 4,2 миллиона евро, которая принадлежит Плахотнюку. Речь шла о его владении в городе Сье. Французские коллеги уведомили молдавских прокуроров, что позже имущество может быть конфисковано в рамках уголовного дела против бывшего лидера Демпартии Плахотнюка, которое расследуется на родине политика. "В городе Сье и ряде других населенных пунктов Франции прошли обыски на трех объектах недвижимости, которые зарегистрированы на юридическое лицо, но фактически принадлежат семье бывшего партийного лидера. Обыски проводили сотрудники правоохранительных органов Франции при содействии членов группы уголовного преследования Молдавии в рамках исполнения запросов Кишинева о международной правовой помощи по уголовному делу о банковском мошенничестве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. Речь идет о вилле на берегу озера Леман и квартире с двумя парковочными местами в городе Сье, а также об альпийском шале на участке с видом на вершину Монблан. По данным прокуратуры, в результате обысков были изъяты 92 тысячи евро и 3 тысячи швейцарских франков. Также прокуроры обнаружили технические средства, телефоны и ряд документов, которые содержат информацию о других объектах недвижимого и движимого имущества, принадлежащих семье Плахотнюка, например, о вилле в Швейцарии. Прокуроры заслушали показания французских свидетелей, которые будут добавлены к материалам дела. Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20231123/usatyy-1911254922.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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в мире, молдавия, франция, россия, владимир плахотнюк