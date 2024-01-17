Рейтинг@Mail.ru
В домах олигарха Плахотнюка во Франции провели обыски по запросу Молдавии - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/plakhotnyuk-1921934962.html
В домах олигарха Плахотнюка во Франции провели обыски по запросу Молдавии
В домах олигарха Плахотнюка во Франции провели обыски по запросу Молдавии - РИА Новости, 17.01.2024
В домах олигарха Плахотнюка во Франции провели обыски по запросу Молдавии
Французские прокуроры вместе с молдавскими коллегами провели обыски в нескольких населенных пунктах на объектах недвижимости, которые принадлежат разыскиваемому РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:37
2024-01-17T19:37
в мире
молдавия
франция
россия
владимир плахотнюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790475118_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_289f5d1c7062cdcbc6732d67e6e709c0.jpg
КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Французские прокуроры вместе с молдавскими коллегами провели обыски в нескольких населенных пунктах на объектах недвижимости, которые принадлежат разыскиваемому в Молдавии олигарху и политику Владимиру Плахотнюку, сообщила в среду молдавская прокуратура. Суд во Франции в августе 2022 года наложил арест на недвижимость стоимостью в 4,2 миллиона евро, которая принадлежит Плахотнюку. Речь шла о его владении в городе Сье. Французские коллеги уведомили молдавских прокуроров, что позже имущество может быть конфисковано в рамках уголовного дела против бывшего лидера Демпартии Плахотнюка, которое расследуется на родине политика. "В городе Сье и ряде других населенных пунктов Франции прошли обыски на трех объектах недвижимости, которые зарегистрированы на юридическое лицо, но фактически принадлежат семье бывшего партийного лидера. Обыски проводили сотрудники правоохранительных органов Франции при содействии членов группы уголовного преследования Молдавии в рамках исполнения запросов Кишинева о международной правовой помощи по уголовному делу о банковском мошенничестве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. Речь идет о вилле на берегу озера Леман и квартире с двумя парковочными местами в городе Сье, а также об альпийском шале на участке с видом на вершину Монблан. По данным прокуратуры, в результате обысков были изъяты 92 тысячи евро и 3 тысячи швейцарских франков. Также прокуроры обнаружили технические средства, телефоны и ряд документов, которые содержат информацию о других объектах недвижимого и движимого имущества, принадлежащих семье Плахотнюка, например, о вилле в Швейцарии. Прокуроры заслушали показания французских свидетелей, которые будут добавлены к материалам дела. Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20231123/usatyy-1911254922.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
молдавия
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790475118_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_cf6537aed1dd434fd4b5d1817c19468b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, франция, россия, владимир плахотнюк
В мире, Молдавия, Франция, Россия, Владимир Плахотнюк
В домах олигарха Плахотнюка во Франции провели обыски по запросу Молдавии

В объектах недвижимости Плахотнюка во Франции провели обыски по запросу Молдавии

© РИА Новости / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Французские прокуроры вместе с молдавскими коллегами провели обыски в нескольких населенных пунктах на объектах недвижимости, которые принадлежат разыскиваемому в Молдавии олигарху и политику Владимиру Плахотнюку, сообщила в среду молдавская прокуратура.
Суд во Франции в августе 2022 года наложил арест на недвижимость стоимостью в 4,2 миллиона евро, которая принадлежит Плахотнюку. Речь шла о его владении в городе Сье. Французские коллеги уведомили молдавских прокуроров, что позже имущество может быть конфисковано в рамках уголовного дела против бывшего лидера Демпартии Плахотнюка, которое расследуется на родине политика.
Лидер молдавской Нашей партии Ренато Усатый - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Лидер Нашей партии в Молдавии попросил Путина лишить его гражданства
23 ноября 2023, 10:42
"В городе Сье и ряде других населенных пунктов Франции прошли обыски на трех объектах недвижимости, которые зарегистрированы на юридическое лицо, но фактически принадлежат семье бывшего партийного лидера. Обыски проводили сотрудники правоохранительных органов Франции при содействии членов группы уголовного преследования Молдавии в рамках исполнения запросов Кишинева о международной правовой помощи по уголовному делу о банковском мошенничестве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Речь идет о вилле на берегу озера Леман и квартире с двумя парковочными местами в городе Сье, а также об альпийском шале на участке с видом на вершину Монблан.
По данным прокуратуры, в результате обысков были изъяты 92 тысячи евро и 3 тысячи швейцарских франков. Также прокуроры обнаружили технические средства, телефоны и ряд документов, которые содержат информацию о других объектах недвижимого и движимого имущества, принадлежащих семье Плахотнюка, например, о вилле в Швейцарии. Прокуроры заслушали показания французских свидетелей, которые будут добавлены к материалам дела.
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября 2023, 16:49
 
В миреМолдавияФранцияРоссияВладимир Плахотнюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала