https://ria.ru/20240117/patruliruyut-1921841075.html

Более 20 судов патрулируют реки и водоемы Москвы для предотвращения ЧП

Более 20 судов патрулируют реки и водоемы Москвы для предотвращения ЧП - РИА Новости, 17.01.2024

Более 20 судов патрулируют реки и водоемы Москвы для предотвращения ЧП

Более 20 современных судов на воздушной подушке патрулируют столичные реки и водоемы в зимний период для предотвращения возможных происшествий, сообщил... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:19

2024-01-17T13:19

2024-01-17T13:19

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петр бирюков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 20 современных судов на воздушной подушке патрулируют столичные реки и водоемы в зимний период для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Обеспечению безопасности на водоемах в зимний период уделяется особое внимание, спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 20 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час, он укомплектован всеми необходимыми средствами спасения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что из-за резких перепадов температуры лед на реках и водоемах может стать хрупким, поэтому горожанам следует быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами. "Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов, учащимися в учебных заведениях. В зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах", - рассказал Бирюков. В настоящее время на Москве-реке толщина льда составляет 10-20 сантиметров, в заливах и поймах - от 20 до 40 сантиметров, на внутренних водоемах - 27-37 сантиметров, на прудах в ТиНАО - до 32 сантиметров. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.

https://ria.ru/20240115/moskva-1921382165.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков