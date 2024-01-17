https://ria.ru/20240117/pamyatnik-1921776838.html

Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне

Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне - РИА Новости, 17.01.2024

Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне

Киевские власти снесли во временно подконтрольном им городе Херсоне памятник русскому поэту Владимиру Маяковскому, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:13

2024-01-17T09:13

2024-01-17T09:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Киевские власти снесли во временно подконтрольном им городе Херсоне памятник русскому поэту Владимиру Маяковскому, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Да, это истинная правда", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация в различных пабликах о сносе памятника Маяковскому в Херсоне. По его словам, киевские власти, приближаясь к краху на фронте, в политике и в экономике, пытаются отыграться на том, что могут испортить - на истории и культуре. "Это у него (киевского режима - ред.) получается лучше всего", - подчеркнул губернатор. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240106/pamyatnik-1919892931.html

https://ria.ru/20231115/kiev-1909589745.html

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в мире, россия, украина, владимир маяковский, херсон, владимир сальдо