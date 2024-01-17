Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 17.01.2024 (обновлено: 15:12 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pakistan-1921868986.html
В Иране заявили об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном
В Иране заявили об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном - РИА Новости, 17.01.2024
В Иране заявили об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) и пограничные службы армии республики в среду провели операцию по уничтожению ячейки... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:08
2024-01-17T15:12
иран
в мире
пакистан
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_01405680350f9f524538d1aa0c5c93d6.jpg
ТЕГЕРАН, 17 янв - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) и пограничные службы армии республики в среду провели операцию по уничтожению ячейки террористической группировки "Джейш аль-Адль" на юго-востоке республики, на границе с Пакистаном, об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim. "Иранские пограничные силы провели операцию против вооруженной ячейки террористической группировки "Джейш аль-Адль" в районе города Раск. Один из террористов был убит, а остальные члены ячейки скрылись. В результате преследования они были обнаружены и окружены силами КСИР и Пограничной службы армии Ирана и подверглись полному уничтожению", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе операции у указанной группы было обнаружено несколько единиц оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и оборудования для изготовления бомб. Их (террористов - ред.) план крупномасштабных террористических актов как в Иране, так и на в регионе Ближнего Востока был сорван", - добавляет Tasnim. Накануне вечером КСИР заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия. Представитель пакистанского МИД в среду заявила, что Исламабад после иранских ударов по территории Пакистана сообщил Тегерану о решении отозвать своего посла. Она также подчеркнула, что иранский посол в Пакистане, который в настоящее время посещает Иран, вернуться в Пакистан пока не сможет.
https://ria.ru/20240112/konflikt-1920968035.html
https://ria.ru/20240116/pakistan-1921747155.html
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
иран
пакистан
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_110:0:1891:1336_1920x0_80_0_0_0dc628f013cc85e95f7164ca79b491e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, пакистан, ближний восток
Иран, В мире, Пакистан, Ближний Восток
В Иране заявили об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном

Tasnim: иранский КСИР уничтожил ячейку террористов на границе с Пакистаном

© Flickr / JarjanПакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Flickr / Jarjan
Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 17 янв - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) и пограничные службы армии республики в среду провели операцию по уничтожению ячейки террористической группировки "Джейш аль-Адль" на юго-востоке республики, на границе с Пакистаном, об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim.
"Иранские пограничные силы провели операцию против вооруженной ячейки террористической группировки "Джейш аль-Адль" в районе города Раск. Один из террористов был убит, а остальные члены ячейки скрылись. В результате преследования они были обнаружены и окружены силами КСИР и Пограничной службы армии Ирана и подверглись полному уничтожению", - говорится в сообщении.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Военный эксперт: конфликт на Ближнем Востоке расширяется на запад и юг Азии
12 января, 15:37
Отмечается, что в ходе операции у указанной группы было обнаружено несколько единиц оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и оборудования для изготовления бомб.
Их (террористов - ред.) план крупномасштабных террористических актов как в Иране, так и на в регионе Ближнего Востока был сорван", - добавляет Tasnim.
Накануне вечером КСИР заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан.
Последствия ракетного удара Ирана по пакистанской территории
Пакистан пригрозил Ирану серьезными последствиями из-за ракетного удара
16 января, 23:31
Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия.
Представитель пакистанского МИД в среду заявила, что Исламабад после иранских ударов по территории Пакистана сообщил Тегерану о решении отозвать своего посла. Она также подчеркнула, что иранский посол в Пакистане, который в настоящее время посещает Иран, вернуться в Пакистан пока не сможет.
Люди стоят во время заката - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Убить дракона: мир стоит на пороге глобальной войны
Вчера, 08:00
 
ИранВ миреПакистанБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала