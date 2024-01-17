https://ria.ru/20240117/pakistan-1921868986.html

В Иране заявили об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном

В Иране заявили об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном - РИА Новости, 17.01.2024

В Иране заявили об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) и пограничные службы армии республики в среду провели операцию по уничтожению ячейки... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:08

2024-01-17T15:08

2024-01-17T15:12

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ТЕГЕРАН, 17 янв - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) и пограничные службы армии республики в среду провели операцию по уничтожению ячейки террористической группировки "Джейш аль-Адль" на юго-востоке республики, на границе с Пакистаном, об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim. "Иранские пограничные силы провели операцию против вооруженной ячейки террористической группировки "Джейш аль-Адль" в районе города Раск. Один из террористов был убит, а остальные члены ячейки скрылись. В результате преследования они были обнаружены и окружены силами КСИР и Пограничной службы армии Ирана и подверглись полному уничтожению", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе операции у указанной группы было обнаружено несколько единиц оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и оборудования для изготовления бомб. Их (террористов - ред.) план крупномасштабных террористических актов как в Иране, так и на в регионе Ближнего Востока был сорван", - добавляет Tasnim. Накануне вечером КСИР заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия. Представитель пакистанского МИД в среду заявила, что Исламабад после иранских ударов по территории Пакистана сообщил Тегерану о решении отозвать своего посла. Она также подчеркнула, что иранский посол в Пакистане, который в настоящее время посещает Иран, вернуться в Пакистан пока не сможет.

https://ria.ru/20240112/konflikt-1920968035.html

https://ria.ru/20240116/pakistan-1921747155.html

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иран, в мире, пакистан, ближний восток