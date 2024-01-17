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Пакистан осудил нарушение Ираном воздушного пространства - РИА Новости, 17.01.2024
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08:54 17.01.2024 (обновлено: 08:57 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pakistan-1921773616.html
Пакистан осудил нарушение Ираном воздушного пространства
Пакистан осудил нарушение Ираном воздушного пространства - РИА Новости, 17.01.2024
Пакистан осудил нарушение Ираном воздушного пространства
МИД Пакистана осудил нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства и заявил, что удар по его территории, который привел к гибели двоих детей и ранениям РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T08:54
2024-01-17T08:57
в мире
иран
пакистан
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БАНГКОК, 17 янв – РИА Новости. МИД Пакистана осудил нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства и заявил, что удар по его территории, который привел к гибели двоих детей и ранениям еще троих несовершеннолетних, был нанесен, несмотря на существование каналов коммуникации между двумя странами, следует из заявления на сайте ведомства."Большую озабоченность вызывает тот факт, что это нелегальный акт состоялся, несмотря на существование нескольких каналов коммуникации между Пакистаном и Ираном", - говорится в сообщении МИД Пакистана. "Пакистан всегда заявлял, что терроризм является общей угрозой для всех стран региона и требует скоординированных действий. Такие односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие", - говорится в пресс-релизе. Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана. В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), ведущая борьбу против правительства исламской республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты. Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Афганистаном и Пакистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.
https://ria.ru/20240117/soglasheniya-1921754492.html
https://ria.ru/20240117/sotrudnichestvo-1921756794.html
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в мире, иран, пакистан
В мире, Иран, Пакистан
Пакистан осудил нарушение Ираном воздушного пространства

МИД Пакистана: Иран нанес удар, несмотря на наличие каналов связи между странами

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Пакистана
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие вооруженных сил Пакистана. Архивное фото
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БАНГКОК, 17 янв – РИА Новости. МИД Пакистана осудил нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства и заявил, что удар по его территории, который привел к гибели двоих детей и ранениям еще троих несовершеннолетних, был нанесен, несмотря на существование каналов коммуникации между двумя странами, следует из заявления на сайте ведомства.
"Большую озабоченность вызывает тот факт, что это нелегальный акт состоялся, несмотря на существование нескольких каналов коммуникации между Пакистаном и Ираном", - говорится в сообщении МИД Пакистана.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Глава МИД Ирана заявил о необходимости реализации соглашений с Пакистаном
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"Пакистан всегда заявлял, что терроризм является общей угрозой для всех стран региона и требует скоординированных действий. Такие односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие", - говорится в пресс-релизе.
Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.
В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), ведущая борьбу против правительства исламской республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты.
Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Афганистаном и Пакистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Иране выразили готовность укреплять сотрудничество с Пакистаном
Вчера, 02:48
 
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