https://ria.ru/20240117/otchityvatsya-1921836547.html

В ЛДПР предложили обязать иноагентов отчитываться о доходах родственников

В ЛДПР предложили обязать иноагентов отчитываться о доходах родственников - РИА Новости, 17.01.2024

В ЛДПР предложили обязать иноагентов отчитываться о доходах родственников

Депутаты Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой и Иван Сухарев написали письмо главе минюста Константину Чуйченко с предложением обязать иноагентов отчитываться о... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:07

2024-01-17T13:07

2024-01-17T17:12

андрей луговой

иван сухарев

константин чуйченко

политика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой и Иван Сухарев написали письмо главе минюста Константину Чуйченко с предложением обязать иноагентов отчитываться о доходах и имуществе родственников, его копия имеется в распоряжении РИА Новости. "Законодательным регулированием не учтены обстоятельства, при которых близкие родственники иностранного агента могут быть вовлечены в отношения между иностранным агентом и иностранным источником, в том числе посредством предоставления близкому родственнику иностранного агента денежных средств и (или) иного имущества в пользу иностранного агента. Следовательно, получателем (посредником в получении) поддержки от иностранного источника может являться близкий родственник иностранного агента", - говорится в тексте письма. Также посредниками в получении поддержки от иностранного источника могут быть и третьи лица, не находящиеся в родственных связях с иностранным агентом, но способные оказать содействие в такой поддержке в пользу иностранного агента, отмечается там. "Следовательно, имея умысел на уклонение от обязанности по предоставлению уполномоченному органу сведений о поддержке от иностранного источника, иностранный агент может в сговоре с близкими родственниками и (или) третьими лицами скрывать такие источники поддержки, пользоваться и распоряжаться соответствующими денежными средствами и (или) имуществом для осуществления своей деятельности… В этой связи и в дополнение к 3 части 8 статьи 9 федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ, прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в части возложения обязанности на физических лиц, включенных в Реестр иностранных агентов, представлять ежегодно (за прошедший год) в уполномоченный орган сведения о своих доходах, имуществе, расходах и обязательствах, о доходах, имуществе, расходах и обязательствах близких родственников, а также распространить данную обязанность на лиц, включенных в Реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами", - отмечается в письме депутатов.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html

https://ria.ru/20240110/inoagenty-1920467943.html

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андрей луговой, иван сухарев, константин чуйченко, политика