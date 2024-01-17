https://ria.ru/20240117/ostin-1921755221.html

В США рассказали, как к главе Пентагона приехали врачи "без лишнего шума"

В США рассказали, как к главе Пентагона приехали врачи "без лишнего шума" - РИА Новости, 17.01.2024

В США рассказали, как к главе Пентагона приехали врачи "без лишнего шума"

К главе Пентагона Ллойду Остину в январе просили прислать скорую помощь без опознавательных сигналов - мигалок и сирен, вызвавший медиков хотел сделать все без... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T01:57

2024-01-17T01:57

2024-01-17T01:57

в мире

министерство обороны сша

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. К главе Пентагона Ллойду Остину в январе просили прислать скорую помощь без опознавательных сигналов - мигалок и сирен, вызвавший медиков хотел сделать все без лишнего шума, пишет ABC News. Остин находился в госпитале с 1 января и подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали накануне, но, как сообщали в американском минобороны, он продолжит "некоторое время" работать из дома. Как пишет ABC со ссылкой на стенограмму звонка, позвонивший в службу спасения 1 января попросил, чтобы скорая помощь приехала без мигалок и сирен. "Мы стараемся оставаться немного незаметными", - приводит ABC телефонный разговор позвонившего с оператором. Газета Daily Beast в свою очередь отмечает, что диспетчеры согласились на эту просьбу.

https://ria.ru/20240114/reshenie-1921318309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, министерство обороны сша, ллойд остин