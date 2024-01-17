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В США рассказали, как к главе Пентагона приехали врачи "без лишнего шума" - РИА Новости, 17.01.2024
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01:57 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/ostin-1921755221.html
В США рассказали, как к главе Пентагона приехали врачи "без лишнего шума"
В США рассказали, как к главе Пентагона приехали врачи "без лишнего шума" - РИА Новости, 17.01.2024
В США рассказали, как к главе Пентагона приехали врачи "без лишнего шума"
К главе Пентагона Ллойду Остину в январе просили прислать скорую помощь без опознавательных сигналов - мигалок и сирен, вызвавший медиков хотел сделать все без... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:57
2024-01-17T01:57
в мире
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. К главе Пентагона Ллойду Остину в январе просили прислать скорую помощь без опознавательных сигналов - мигалок и сирен, вызвавший медиков хотел сделать все без лишнего шума, пишет ABC News. Остин находился в госпитале с 1 января и подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали накануне, но, как сообщали в американском минобороны, он продолжит "некоторое время" работать из дома. Как пишет ABC со ссылкой на стенограмму звонка, позвонивший в службу спасения 1 января попросил, чтобы скорая помощь приехала без мигалок и сирен. "Мы стараемся оставаться немного незаметными", - приводит ABC телефонный разговор позвонившего с оператором. Газета Daily Beast в свою очередь отмечает, что диспетчеры согласились на эту просьбу.
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в мире, министерство обороны сша, ллойд остин
В мире, Министерство обороны США, Ллойд Остин
В США рассказали, как к главе Пентагона приехали врачи "без лишнего шума"

ABC: к Остину в январе вызывали скорую помощь без мигалок и сирен

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. К главе Пентагона Ллойду Остину в январе просили прислать скорую помощь без опознавательных сигналов - мигалок и сирен, вызвавший медиков хотел сделать все без лишнего шума, пишет ABC News.
Остин находился в госпитале с 1 января и подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали накануне, но, как сообщали в американском минобороны, он продолжит "некоторое время" работать из дома.
Как пишет ABC со ссылкой на стенограмму звонка, позвонивший в службу спасения 1 января попросил, чтобы скорая помощь приехала без мигалок и сирен.
"Мы стараемся оставаться немного незаметными", - приводит ABC телефонный разговор позвонившего с оператором.
Газета Daily Beast в свою очередь отмечает, что диспетчеры согласились на эту просьбу.
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