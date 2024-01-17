https://ria.ru/20240117/osadki-1921843918.html

На востоке Татарстана выпала месячная норма осадков

На востоке Татарстана выпала месячная норма осадков - РИА Новости, 17.01.2024

На востоке Татарстана выпала месячная норма осадков

Осадки в Татарстане за последние дни составили от 33% до 78% месячной нормы, на востоке республики местами выпало более 120% нормы, сообщил начальник управления РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:32

2024-01-17T13:32

2024-01-17T14:49

общество

казань

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КАЗАНЬ, 17 янв – РИА Новости. Осадки в Татарстане за последние дни составили от 33% до 78% месячной нормы, на востоке республики местами выпало более 120% нормы, сообщил начальник управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров. "За этот период (с 15 января) выпало осадков в Казани - 17% от месячной нормы, в республике - от 33% до 78% нормы, на востоке республики - от 82% до 128% нормы", - сказал Захаров на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве республики. По его информации, объявленное накануне штормовое предупреждение действует до конца сегодняшнего дня. Влияние циклона сохраняется, в Татарстане ожидаются сильный снег - до 7 миллиметров, метель с видимостью 500 метров и менее, ветер 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду. Захаров отметил, что в четверг погода даст жителям республики "небольшой перерыв", который необходимо будет максимально использовать для того, чтобы подготовиться к "новой атаке", поскольку в последующие трое суток Татарстан вновь попадет под влияние активного циклона с обильными осадками и сильным ветром. Так, 19 января ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, метель, выпадет до 10 миллиметров осадков, ветер порывами 15-20, местами - до 24 метров в секунду. 20 и 21 января характер погоды сохранится: сильный снег, мокрый снег, метель (до 17 и 8 миллиметров осадков соответственно), ветер 15-20 метров в секунду. "По прогнозу с 19 по 21 января ожидается 60-70% месячной нормы осадков", - подчеркнул Захаров. Во вторник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра 17-22 метра в секунду, местами порывами до 25-27 метров в секунду, метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильного снега.

https://ria.ru/20240117/trassa-1921776713.html

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общество, казань