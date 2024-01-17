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На востоке Татарстана выпала месячная норма осадков - РИА Новости, 17.01.2024
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13:32 17.01.2024 (обновлено: 14:49 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/osadki-1921843918.html
На востоке Татарстана выпала месячная норма осадков
На востоке Татарстана выпала месячная норма осадков - РИА Новости, 17.01.2024
На востоке Татарстана выпала месячная норма осадков
Осадки в Татарстане за последние дни составили от 33% до 78% месячной нормы, на востоке республики местами выпало более 120% нормы, сообщил начальник управления РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:32
2024-01-17T14:49
общество
казань
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КАЗАНЬ, 17 янв – РИА Новости. Осадки в Татарстане за последние дни составили от 33% до 78% месячной нормы, на востоке республики местами выпало более 120% нормы, сообщил начальник управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров. "За этот период (с 15 января) выпало осадков в Казани - 17% от месячной нормы, в республике - от 33% до 78% нормы, на востоке республики - от 82% до 128% нормы", - сказал Захаров на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве республики. По его информации, объявленное накануне штормовое предупреждение действует до конца сегодняшнего дня. Влияние циклона сохраняется, в Татарстане ожидаются сильный снег - до 7 миллиметров, метель с видимостью 500 метров и менее, ветер 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду. Захаров отметил, что в четверг погода даст жителям республики "небольшой перерыв", который необходимо будет максимально использовать для того, чтобы подготовиться к "новой атаке", поскольку в последующие трое суток Татарстан вновь попадет под влияние активного циклона с обильными осадками и сильным ветром. Так, 19 января ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, метель, выпадет до 10 миллиметров осадков, ветер порывами 15-20, местами - до 24 метров в секунду. 20 и 21 января характер погоды сохранится: сильный снег, мокрый снег, метель (до 17 и 8 миллиметров осадков соответственно), ветер 15-20 метров в секунду. "По прогнозу с 19 по 21 января ожидается 60-70% месячной нормы осадков", - подчеркнул Захаров. Во вторник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра 17-22 метра в секунду, местами порывами до 25-27 метров в секунду, метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильного снега.
https://ria.ru/20240117/trassa-1921776713.html
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общество, казань
Общество, Казань
На востоке Татарстана выпала месячная норма осадков

Власти: месячная норма осадков выпала на востоке Татарстана

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУборка снега на дорогах во время метели в Казани
Уборка снега на дорогах во время метели в Казани - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Уборка снега на дорогах во время метели в Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 янв – РИА Новости. Осадки в Татарстане за последние дни составили от 33% до 78% месячной нормы, на востоке республики местами выпало более 120% нормы, сообщил начальник управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров.
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"За этот период (с 15 января) выпало осадков в Казани - 17% от месячной нормы, в республике - от 33% до 78% нормы, на востоке республики - от 82% до 128% нормы", - сказал Захаров на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве республики.
По его информации, объявленное накануне штормовое предупреждение действует до конца сегодняшнего дня. Влияние циклона сохраняется, в Татарстане ожидаются сильный снег - до 7 миллиметров, метель с видимостью 500 метров и менее, ветер 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду.
Захаров отметил, что в четверг погода даст жителям республики "небольшой перерыв", который необходимо будет максимально использовать для того, чтобы подготовиться к "новой атаке", поскольку в последующие трое суток Татарстан вновь попадет под влияние активного циклона с обильными осадками и сильным ветром.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Уборка снега на улице Баумана во время метели в Казани

Уборка снега на улице Баумана во время метели в Казани

Уборка снега на улице Баумана во время метели в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 3
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Уборка снега на улице Баумана во время метели в Казани

Уборка снега на улице Баумана во время метели в Казани

Уборка снега на улице Баумана во время метели в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 3
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Казанский Кремль во время метели

Казанский Кремль во время метели

Казанский Кремль во время метели

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 3

Уборка снега на улице Баумана во время метели в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 3

Уборка снега на улице Баумана во время метели в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 3

Казанский Кремль во время метели

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 3
Так, 19 января ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, метель, выпадет до 10 миллиметров осадков, ветер порывами 15-20, местами - до 24 метров в секунду. 20 и 21 января характер погоды сохранится: сильный снег, мокрый снег, метель (до 17 и 8 миллиметров осадков соответственно), ветер 15-20 метров в секунду.
"По прогнозу с 19 по 21 января ожидается 60-70% месячной нормы осадков", - подчеркнул Захаров.
Во вторник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра 17-22 метра в секунду, местами порывами до 25-27 метров в секунду, метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильного снега.
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