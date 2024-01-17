https://ria.ru/20240117/oon-1921856696.html

Гутерреш заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние

Гутерреш заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние - РИА Новости, 17.01.2024

Гутерреш заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние

Сегодня в ряде кризисов у стран среднего порядка, таких как Израиль, Иран, Турция, больше влияния, чем у пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:20

2024-01-17T14:20

2024-01-17T14:20

в мире

израиль

антониу гутерреш

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совет безопасности оон

иран

турция

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ООН, 17 янв – РИА Новости. Сегодня в ряде кризисов у стран среднего порядка, таких как Израиль, Иран, Турция, больше влияния, чем у пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания), заявил на Всемирном экономическом форуме генсек ООН Антониу Гутерреш. "Есть очень интересная вещь. У пятерки постоянных членов СБ ООН сегодня гораздо меньше влияния… Вы должны признать, что сегодня у нас есть державы среднего порядка, у которых больше влияния на то, что происходит, чем у крупных держав", - сказал Гутерреш. "Такие страны, как Израиль, Иран, Турция, оказались намного более влиятельными в кризисах, с которыми я имел дело в недавнем прошлом, нежели пять постоянных членов Совета безопасности, которые неделями бьются, чтобы принять текст, в котором они достигают согласия о чем-то", - добавил он. Однако, по его мнению, в итоге их влияние на реальность "на земле" гораздо меньше, чем влияние держав среднего порядка.

https://ria.ru/20231209/oon-1914800219.html

израиль

иран

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон, иран, турция