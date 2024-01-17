https://ria.ru/20240117/oon-1921856696.html
Гутерреш заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние
Гутерреш заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние - РИА Новости, 17.01.2024
Гутерреш заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние
Сегодня в ряде кризисов у стран среднего порядка, таких как Израиль, Иран, Турция, больше влияния, чем у пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:20
2024-01-17T14:20
2024-01-17T14:20
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ООН, 17 янв – РИА Новости. Сегодня в ряде кризисов у стран среднего порядка, таких как Израиль, Иран, Турция, больше влияния, чем у пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания), заявил на Всемирном экономическом форуме генсек ООН Антониу Гутерреш. "Есть очень интересная вещь. У пятерки постоянных членов СБ ООН сегодня гораздо меньше влияния… Вы должны признать, что сегодня у нас есть державы среднего порядка, у которых больше влияния на то, что происходит, чем у крупных держав", - сказал Гутерреш. "Такие страны, как Израиль, Иран, Турция, оказались намного более влиятельными в кризисах, с которыми я имел дело в недавнем прошлом, нежели пять постоянных членов Совета безопасности, которые неделями бьются, чтобы принять текст, в котором они достигают согласия о чем-то", - добавил он. Однако, по его мнению, в итоге их влияние на реальность "на земле" гораздо меньше, чем влияние держав среднего порядка.
https://ria.ru/20231209/oon-1914800219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон, иран, турция
В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, Совет Безопасности ООН, Иран, Турция
Гутерреш заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние
Гутерреш: у некоторых стран больше влияния, чем у постоянных членов Совбеза ООН
ООН, 17 янв – РИА Новости. Сегодня в ряде кризисов у стран среднего порядка, таких как Израиль, Иран, Турция, больше влияния, чем у пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания), заявил на Всемирном экономическом форуме генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Есть очень интересная вещь. У пятерки постоянных членов СБ ООН сегодня гораздо меньше влияния… Вы должны признать, что сегодня у нас есть державы среднего порядка, у которых больше влияния на то, что происходит, чем у крупных держав", - сказал Гутерреш.
"Такие страны, как Израиль, Иран, Турция, оказались намного более влиятельными в кризисах, с которыми я имел дело в недавнем прошлом, нежели пять постоянных членов Совета безопасности, которые неделями бьются, чтобы принять текст, в котором они достигают согласия о чем-то", - добавил он.
Однако, по его мнению, в итоге их влияние на реальность "на земле" гораздо меньше, чем влияние держав среднего порядка.
Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН после вето США на резолюцию по Газе