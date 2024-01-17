https://ria.ru/20240117/oon-1921806970.html
Лавров примет участие в открытых дебатах Совбеза ООН 22-24 января
Лавров примет участие в открытых дебатах Совбеза ООН 22-24 января - РИА Новости, 17.01.2024
Лавров примет участие в открытых дебатах Совбеза ООН 22-24 января
Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-24 января примет участие в открытых дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и в заседании СБ ООН по украинской тематике, заявила... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:36
2024-01-17T11:36
2024-01-17T11:45
украина
россия
оон
в мире
сергей лавров
мария захарова
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-24 января примет участие в открытых дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и в заседании СБ ООН по украинской тематике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В период с 22 по 24 января министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом нашей стороной заседании Совета Безопасности ООН по украинской проблематике", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что на мероприятии по ближневосточному урегулированию предполагается продолжить обсуждение путей выхода из "текущего масштабного кризиса" в зоне палестино-израильского конфликта."Что касается обсуждения украинской тематики, то считаем это хорошей возможностью в очередной раз донести до мирового сообщества на высокой ооновской площадке позицию России, в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учете законных российских интересов в сфере безопасности", - отметила дипломат.
https://ria.ru/20231231/lavrov-1919223518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, оон, в мире, сергей лавров, мария захарова, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, Россия, ООН, В мире, Сергей Лавров, Мария Захарова, Совет Безопасности ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров примет участие в открытых дебатах Совбеза ООН 22-24 января
Лавров выступит на дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и Украине 22-24 января
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-24 января примет участие в открытых дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и в заседании СБ ООН по украинской тематике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В период с 22 по 24 января министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом нашей стороной заседании Совета Безопасности ООН по украинской проблематике", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что на мероприятии по ближневосточному урегулированию предполагается продолжить обсуждение путей выхода из "текущего масштабного кризиса" в зоне палестино-израильского конфликта.
"Что касается обсуждения украинской тематики, то считаем это хорошей возможностью в очередной раз донести до мирового сообщества на высокой ооновской площадке позицию России, в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учете законных российских интересов в сфере безопасности", - отметила дипломат.
Лавров рассказал подробности о созыве многосторонних консультаций по Газе