https://ria.ru/20240117/omsk-1921920826.html
В Омске бывшего сотрудника полиции признали виновным в сбыте наркотиков
В Омске бывшего сотрудника полиции признали виновным в сбыте наркотиков - РИА Новости, 17.01.2024
В Омске бывшего сотрудника полиции признали виновным в сбыте наркотиков
Бывшего заместителя начальника отдела по противодействию наркоугрозе в сети интернет УМВД России по Омской области приговорили к шести годам колонии за торговлю РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:14
2024-01-17T18:14
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ОМСК, 17 янв - РИА Новости. Бывшего заместителя начальника отдела по противодействию наркоугрозе в сети интернет УМВД России по Омской области приговорили к шести годам колонии за торговлю наркотиками, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Следователи установили, что 35-летний полицейский 21 августа 2023 года за 10 тысяч рублей продал своей знакомой 12 грамм наркотических средств. После этого его задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительной системе сроком на 5 лет, также он был лишен специального звания – майор полиции", - сообщили в пресс-службе ведомства. Приговор в законную силу не вступил.
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россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске бывшего сотрудника полиции признали виновным в сбыте наркотиков
Омский экс-замначальника отдела полиции получил 6 лет колонии за сбыт наркотиков
ОМСК, 17 янв - РИА Новости.
Бывшего заместителя начальника отдела по противодействию наркоугрозе в сети интернет УМВД России по Омской области приговорили к шести годам колонии за торговлю наркотиками, рассказали в пресс-службе СУ СК
РФ по Омской области.
Следователи установили, что 35-летний полицейский 21 августа 2023 года за 10 тысяч рублей продал своей знакомой 12 грамм наркотических средств. После этого его задержали сотрудники УФСБ России по Омской области.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительной системе сроком на 5 лет, также он был лишен специального звания – майор полиции", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Приговор в законную силу не вступил.
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