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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе

В Одессе прогремели взрывы, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:06

2024-01-17T08:06

2024-01-17T08:50

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале. "В Одессе прозвучал взрыв", — говорится в публикации.Ночью издание писало о еще нескольких взрывах и пожаре, начавшемся в центре города. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу.Кроме того, минувшим вечером и ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровской области.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

одесса

николаевская область

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