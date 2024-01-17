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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 17.01.2024 (обновлено: 08:50 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/odessa-1921769812.html
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T08:06
2024-01-17T08:50
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
николаевская область
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале. &quot;В Одессе прозвучал взрыв&quot;, — говорится в публикации.Ночью издание писало о еще нескольких взрывах и пожаре, начавшемся в центре города. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу.Кроме того, минувшим вечером и ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровской области.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, одесса, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе

В Одессе утром 17 января прогремел новый взрыв

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале.
«

"В Одессе прозвучал взрыв", — говорится в публикации.

Ночью издание писало о еще нескольких взрывах и пожаре, начавшемся в центре города.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу.
Кроме того, минувшим вечером и ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровской области.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 января, 15:55
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаНиколаевская область
 
 
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