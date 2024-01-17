https://ria.ru/20240117/odessa-1921769812.html
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T08:06
2024-01-17T08:06
2024-01-17T08:50
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
николаевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_157:121:1226:722_1920x0_80_0_0_90c935f5bba078518068a5c200c8c7f3.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале. "В Одессе прозвучал взрыв", — говорится в публикации.Ночью издание писало о еще нескольких взрывах и пожаре, начавшемся в центре города. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу.Кроме того, минувшим вечером и ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровской области.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
одесса
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_58b4d649959823d5098609cb958a5ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе
В Одессе утром 17 января прогремел новый взрыв