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Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 55 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:20
2024-01-17T01:20
2024-01-17T01:20
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 55 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов на донецком направлении..., девять обстрелов на горловском направлении..., два обстрела на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего выпущено 55 единиц разных боеприпасов. Представительство также сообщило о ранении одного гражданского лица.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 55 боеприпасов
ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 55 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов на донецком направлении..., девять обстрелов на горловском направлении..., два обстрела на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отмечает представительство, всего выпущено 55 единиц разных боеприпасов.
Представительство также сообщило о ранении одного гражданского лица.
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