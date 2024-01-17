https://ria.ru/20240117/obstrely-1921753941.html

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 55 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T01:20

2024-01-17T01:20

2024-01-17T01:20

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 55 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов на донецком направлении..., девять обстрелов на горловском направлении..., два обстрела на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего выпущено 55 единиц разных боеприпасов. Представительство также сообщило о ранении одного гражданского лица.

https://ria.ru/20240117/vzryvy-1921750764.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, донецкая народная республика, украина, россия