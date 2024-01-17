https://ria.ru/20240117/obstrel-1921838716.html

ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле Горловки

ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле Горловки - РИА Новости, 17.01.2024

ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле Горловки

Украинские войска применили беспилотник - камикадзе при обстреле Горловки в среду, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:14

2024-01-17T13:14

2024-01-17T13:14

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921837618_0:298:591:630_1920x0_80_0_0_248ab30d1df5c067f5bdded1e30fe820.jpg

ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Украинские войска применили беспилотник - камикадзе при обстреле Горловки в среду, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что прямым попаданием украинского беспилотника был поврежден автомобиль "ЗИЛ" возле котельной в районе улицы Стожка, 58. Пострадавших нет, поврежден автомобиль и окна в здании котельной. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия