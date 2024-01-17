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ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле Горловки - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921838716.html
ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле Горловки
ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле Горловки - РИА Новости, 17.01.2024
ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле Горловки
Украинские войска применили беспилотник - камикадзе при обстреле Горловки в среду, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:14
2024-01-17T13:14
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Украинские войска применили беспилотник - камикадзе при обстреле Горловки в среду, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что прямым попаданием украинского беспилотника был поврежден автомобиль "ЗИЛ" возле котельной в районе улицы Стожка, 58. Пострадавших нет, поврежден автомобиль и окна в здании котельной. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле Горловки

Представительство ДНР: ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле Горловки

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия применения украинского беспилотника при обстреле Горловки
Последствия применения украинского беспилотника при обстреле Горловки - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия применения украинского беспилотника при обстреле Горловки
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Украинские войска применили беспилотник - камикадзе при обстреле Горловки в среду, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении.
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия применения украинского беспилотника при обстреле Горловки
Последствия применения украинского беспилотника при обстреле Горловки - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия применения украинского беспилотника при обстреле Горловки
Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что прямым попаданием украинского беспилотника был поврежден автомобиль "ЗИЛ" возле котельной в районе улицы Стожка, 58. Пострадавших нет, поврежден автомобиль и окна в здании котельной.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 января, 15:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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