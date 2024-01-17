https://ria.ru/20240117/natsproekty-1921794717.html

Минфин рассказал об исполнении расходов бюджета на нацпроекты в 2023 году

Минфин рассказал об исполнении расходов бюджета на нацпроекты в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2024

Минфин рассказал об исполнении расходов бюджета на нацпроекты в 2023 году

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 января 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 2,984 триллиона рублей, или на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:50

2024-01-17T10:50

2024-01-17T13:54

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 января 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 2,984 триллиона рублей, или на 99,2% от плана на 2023 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 января 2024 года, составило 2 983,8 миллиарда рублей или 99,2% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении министерства. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".Лидерами по расходованию средств в 2023 году стали национальные проекты "Безопасные качественные дороги" и "Наука и университеты" - они исполнены на 100% от годового плана. Исполнение расходов по национальным проектам "Демография", "Экология", "Международная кооперация и экспорт" составило 99,9%.За ними следуют нацпроекты "Жилье и городская среда" - 99,8%, "Производительность труда" - 99,7%, "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" - 99,6% и "Культура" - 99,4%.Расходы по нацпроекту "Образование" исполнены на 99% от плана, "Здравоохранение" - на 97,9%, "Туризм и индустрия гостеприимства" - на 97,4%, "Цифровая экономика Российской Федерации" - на 95,8%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - на 92,9%.

https://ria.ru/20231227/natsproekty-1918374369.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)