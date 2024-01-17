https://ria.ru/20240117/nakazaniya-1921812174.html
Путин поручил проанализировать наказания за ненасильственные преступления
Путин поручил проанализировать наказания за ненасильственные преступления - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поручил проанализировать наказания за ненасильственные преступления
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики по преступлениям, совершенным... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:58
2024-01-17T11:58
2024-01-17T11:58
общество
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики по преступлениям, совершенным без применения насилия. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Государственной Думой, Верховным судом и Генеральной прокуратурой и при участии Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и Общественной палаты проанализировать правоприменительную практику по преступлениям, совершенным без применения насилия или угрозы его применения, и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию, в том числе в части, касающейся смягчения ответственности за совершение указанных преступлений, путем внесения изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и генеральный прокурор Игорь Краснов.
https://ria.ru/20240109/gosduma-1920335050.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин поручил проанализировать наказания за ненасильственные преступления
Путин поручил усовершенствовать практику наказания по преступлениям без насилия