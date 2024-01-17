https://ria.ru/20240117/nakazaniya-1921812174.html

Путин поручил проанализировать наказания за ненасильственные преступления

Путин поручил проанализировать наказания за ненасильственные преступления - РИА Новости, 17.01.2024

Путин поручил проанализировать наказания за ненасильственные преступления

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики по преступлениям, совершенным... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:58

2024-01-17T11:58

2024-01-17T11:58

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики по преступлениям, совершенным без применения насилия. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Государственной Думой, Верховным судом и Генеральной прокуратурой и при участии Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и Общественной палаты проанализировать правоприменительную практику по преступлениям, совершенным без применения насилия или угрозы его применения, и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию, в том числе в части, касающейся смягчения ответственности за совершение указанных преступлений, путем внесения изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и генеральный прокурор Игорь Краснов.

https://ria.ru/20240109/gosduma-1920335050.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф