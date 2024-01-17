https://ria.ru/20240117/moskva-1921835645.html
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов - РИА Новости, 17.01.2024
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов
Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств продолжаются в Москве, сообщается в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:06
2024-01-17T13:06
2024-01-17T13:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920716534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df7e3814860e111af0ab85fe61f23566.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг днем и ночью 19 января вновь ожидается снег, местами сильный, метель. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20240117/moskva-1921792977.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920716534_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_787c4d8cff82c231b58b39ab6746162c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг днем и ночью 19 января вновь ожидается снег, местами сильный, метель.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - дополняется в сообщении.
В Москве за год установили около пяти тысяч новых домовых указателей