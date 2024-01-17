https://ria.ru/20240117/moskva-1921835645.html

В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов

В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов - РИА Новости, 17.01.2024

В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов

Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств продолжаются в Москве, сообщается в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:06

2024-01-17T13:06

2024-01-17T13:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920716534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df7e3814860e111af0ab85fe61f23566.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг днем и ночью 19 января вновь ожидается снег, местами сильный, метель. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240117/moskva-1921792977.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва