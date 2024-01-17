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В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов - РИА Новости, 17.01.2024
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13:06 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/moskva-1921835645.html
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов - РИА Новости, 17.01.2024
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов
Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств продолжаются в Москве, сообщается в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:06
2024-01-17T13:06
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг днем и ночью 19 января вновь ожидается снег, местами сильный, метель. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг днем и ночью 19 января вновь ожидается снег, местами сильный, метель.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - дополняется в сообщении.
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