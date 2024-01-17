https://ria.ru/20240117/moskva-1921792977.html

В Москве за год установили около пяти тысяч новых домовых указателей

В Москве за год установили около пяти тысяч новых домовых указателей - РИА Новости, 17.01.2024

В Москве за год установили около пяти тысяч новых домовых указателей

Специалисты комплекса городского хозяйства установили в прошлом году около 5 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:43

2024-01-17T10:43

2024-01-17T10:43

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в прошлом году около 5 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. За минувший год установили около 3,7 тысячи новых домовых и свыше 1,2 тысячи городских указателей, более 5,2 тысячи дополнительных информационных полей. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что адресные указатели с наименованием улиц, проспектов, переулков и номерами домов появились в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Южном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Западном административных округах. "Благодаря созданию Единой системы навигации, москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту. Продолжаем реализацию проекта военно-патриотической навигации, в рамках которого указатели с QR-кодами устанавливаем к домам, где жили герои Великой Отечественной войны и памятным местам военных лет. Впервые в 2023 году в Москве появились аналогичные указатели к объектам, связанным с освоением Арктики", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности в столице установлено 13,6 тысячи новых городских и более 100 тысяч домовых указателей.

https://ria.ru/20240116/moskva-1921578117.html

https://ria.ru/20240111/podezdy-1920665592.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), московские центральные диаметры (мцд)