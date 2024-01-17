https://ria.ru/20240117/moskalkova-1921750092.html
Москалькова поддержала предложение Путина продлить выставку "Россия"
Москалькова поддержала предложение Путина продлить выставку "Россия" - РИА Новости, 17.01.2024
Москалькова поддержала предложение Путина продлить выставку "Россия"
Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова предложила проводить выставку "Россия" на регулярной основе. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T00:21
2024-01-17T00:21
2024-01-17T00:22
выставка-форум "россия"
общество
россия
татьяна москалькова
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова предложила проводить выставку "Россия" на регулярной основе. Ранее президент Владимир Путин предложил продлить на лето форум "Россия", который проходит в Москве на ВДНХ. "Полностью поддерживаю это предложение и считаю целесообразным сделать ее проведение на регулярной основе, чтобы посетители могли видеть динамику преобразований и развития России", - написала Москалькова. Она отметила, что эта грандиозная выставка — еще одно доказательство того, что в России "обеспечены права всех граждан, вне зависимости от региона проживания, возраста и этнической принадлежности, на труд, образование, медицинское обслуживание и отдых". "Форум "Россия" – наглядное воплощение Конституции, и объединяет все, чем может гордиться наша большая и бесконечно разнообразная родина", - отметила Москалькова.
https://ria.ru/20240115/rossiya-1921374752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин
Москалькова поддержала предложение Путина продлить выставку "Россия"
Москалькова предложила проводить выставку "Россия" на регулярной основе
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова предложила
проводить выставку "Россия" на регулярной основе.
Ранее президент Владимир Путин
предложил продлить на лето форум "Россия", который проходит в Москве
на ВДНХ.
"Полностью поддерживаю это предложение и считаю целесообразным сделать ее проведение на регулярной основе, чтобы посетители могли видеть динамику преобразований и развития России", - написала Москалькова.
Она отметила, что эта грандиозная выставка — еще одно доказательство того, что в России "обеспечены права всех граждан, вне зависимости от региона проживания, возраста и этнической принадлежности, на труд, образование, медицинское обслуживание и отдых".
"Форум "Россия" – наглядное воплощение Конституции, и объединяет все, чем может гордиться наша большая и бесконечно разнообразная родина", - отметила Москалькова.
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