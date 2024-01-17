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Бывшую сотрудницу администрации Красногорска обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 17.01.2024
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18:43 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/moshennichestvo-1921925690.html
Бывшую сотрудницу администрации Красногорска обвинили в мошенничестве
Бывшую сотрудницу администрации Красногорска обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 17.01.2024
Бывшую сотрудницу администрации Красногорска обвинили в мошенничестве
Бывшая сотрудница администрации Красногорска, работающая сейчас начальницей управления главы Башкирии по социальным коммуникациям, задержана по обвинению в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:43
2024-01-17T18:43
красногорск
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывшая сотрудница администрации Красногорска, работающая сейчас начальницей управления главы Башкирии по социальным коммуникациям, задержана по обвинению в мошенничестве, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, в июне 2017 года обвиняемая, являясь старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ, с использованием служебного положения фиктивно трудоустроила свою знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста. При этом банковская карта, на которую на протяжении года приходила зарплата, находилась у обвиняемой. Как, в свою очередь, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигуранткой дела оказалась нынешняя начальница управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Точная сумма устанавливается, однако, предварительно, за год обвиняемая получила свыше 750 тысяч рублей. "Предъявлено обвинение бывшей сотруднице администрации городского округа Красногорск. Она обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ)", - сказала Врадий, добавив, что в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Она напомнила, что в августе прошлого года соучастница хищения была осуждена.
https://ria.ru/20240111/sud-1920808444.html
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красногорск, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Красногорск, Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывшую сотрудницу администрации Красногорска обвинили в мошенничестве

Экс-сотрудницу администрации Красногорска обвинили в мошенничестве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывшая сотрудница администрации Красногорска, работающая сейчас начальницей управления главы Башкирии по социальным коммуникациям, задержана по обвинению в мошенничестве, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, в июне 2017 года обвиняемая, являясь старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ, с использованием служебного положения фиктивно трудоустроила свою знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста. При этом банковская карта, на которую на протяжении года приходила зарплата, находилась у обвиняемой.
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Как, в свою очередь, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигуранткой дела оказалась нынешняя начальница управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Точная сумма устанавливается, однако, предварительно, за год обвиняемая получила свыше 750 тысяч рублей.
"Предъявлено обвинение бывшей сотруднице администрации городского округа Красногорск. Она обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ)", - сказала Врадий, добавив, что в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.
Она напомнила, что в августе прошлого года соучастница хищения была осуждена.
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