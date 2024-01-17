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В Раде прокомментировали скандальный законопроект о мобилизации на Украине - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/mobilizatsiya-1921941589.html
В Раде прокомментировали скандальный законопроект о мобилизации на Украине
В Раде прокомментировали скандальный законопроект о мобилизации на Украине - РИА Новости, 17.01.2024
В Раде прокомментировали скандальный законопроект о мобилизации на Украине
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в среду, что парламент передал кабмину страны свои замечания к скандальному законопроекту о новых... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:38
2024-01-17T20:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
руслан стефанчук
верховная рада украины
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в среду, что парламент передал кабмину страны свои замечания к скандальному законопроекту о новых правилах мобилизации, среди них ограничения конституционных прав граждан и привлечение к военной службе инвалидов третьей группы. "Кабинет министров отозвал соответствующую законодательную инициативу. Парламент передал свои замечания. Основные, которые могу назвать, это вопрос ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в войска инвалидов третьей группы, целесообразность и приемлемость электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих", - сказал Стуфанчук в интервью агентству "Укринформ". Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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в мире, украина, руслан стефанчук, верховная рада украины, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
В Раде прокомментировали скандальный законопроект о мобилизации на Украине

Стефанчук назвал ограничение прав основной претензией к проекту о мобилизации

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в среду, что парламент передал кабмину страны свои замечания к скандальному законопроекту о новых правилах мобилизации, среди них ограничения конституционных прав граждан и привлечение к военной службе инвалидов третьей группы.
"Кабинет министров отозвал соответствующую законодательную инициативу. Парламент передал свои замечания. Основные, которые могу назвать, это вопрос ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в войска инвалидов третьей группы, целесообразность и приемлемость электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих", - сказал Стуфанчук в интервью агентству "Укринформ".
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Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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