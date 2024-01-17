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Гутерреш уверен, что удастся выстроить многополярный глобальный порядок - РИА Новости, 17.01.2024
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13:24 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/miroporyadok-1921842414.html
Гутерреш уверен, что удастся выстроить многополярный глобальный порядок
Гутерреш уверен, что удастся выстроить многополярный глобальный порядок - РИА Новости, 17.01.2024
Гутерреш уверен, что удастся выстроить многополярный глобальный порядок
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, признал, что после холодной войны "на короткий период" наступил период... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:24
2024-01-17T13:24
в мире
антониу гутерреш
оон
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ООН, 17 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, признал, что после холодной войны "на короткий период" наступил период однополярного мира, он выразил уверенность, что странам удастся выстроить новый многополярный глобальный порядок. Генсек ООН напомнил, что во время холодной войны мир столкнулся с "ужасными региональными конфликтами, пережил мгновения огромной опасности". Однако, по его словам, существовали системы, способствующие предсказуемости, в том числе инициативы по контролю над вооружениями и горячие линии по ядерной безопасности. "Сегодня многие из этих систем разрушены или подорваны. Вместо ядерного разоружения ведется речь о ядерном перевооружении. Государства тратят миллиарды долларов на то, чтобы сделать свои ядерные вооружения более быстрыми, скрытными и точными. За эпохой холодной войны двух сверхдержав последовал краткий период однополярности", - подчеркнул он. Как указал Гутерреш, некоторые аналитики предсказывают "совершенно хаотическую ситуацию, в которой геополитические разногласия на всех уровнях будут мешать любым глобальным действиям в ответ на глобальные угрозы". "Я твердо верю, что возможно предотвратить этот катастрофический сценарий. Я уверен, что мы сможем построить новый, многополярный глобальный порядок с новыми возможностями для лидерства, баланса и справедливости в международных отношениях", - подчеркнул генсек. "Но многополярность создает сложности. Предоставленная самой себе, она может углубить линии разломов между Севером и Югом, Востоком и Западом, развитыми и развивающимися экономиками, внутри "Большой двадцатки", а также между G20 и остальными странами", - добавил он.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
Гутерреш уверен, что удастся выстроить многополярный глобальный порядок

Гутерреш уверен, что в мире удастся выстроить новый многополярный порядок

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, признал, что после холодной войны "на короткий период" наступил период однополярного мира, он выразил уверенность, что странам удастся выстроить новый многополярный глобальный порядок.
Генсек ООН напомнил, что во время холодной войны мир столкнулся с "ужасными региональными конфликтами, пережил мгновения огромной опасности". Однако, по его словам, существовали системы, способствующие предсказуемости, в том числе инициативы по контролю над вооружениями и горячие линии по ядерной безопасности.
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"Сегодня многие из этих систем разрушены или подорваны. Вместо ядерного разоружения ведется речь о ядерном перевооружении. Государства тратят миллиарды долларов на то, чтобы сделать свои ядерные вооружения более быстрыми, скрытными и точными. За эпохой холодной войны двух сверхдержав последовал краткий период однополярности", - подчеркнул он. Как указал Гутерреш, некоторые аналитики предсказывают "совершенно хаотическую ситуацию, в которой геополитические разногласия на всех уровнях будут мешать любым глобальным действиям в ответ на глобальные угрозы".
"Я твердо верю, что возможно предотвратить этот катастрофический сценарий. Я уверен, что мы сможем построить новый, многополярный глобальный порядок с новыми возможностями для лидерства, баланса и справедливости в международных отношениях", - подчеркнул генсек.
"Но многополярность создает сложности. Предоставленная самой себе, она может углубить линии разломов между Севером и Югом, Востоком и Западом, развитыми и развивающимися экономиками, внутри "Большой двадцатки", а также между G20 и остальными странами", - добавил он.
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В миреАнтониу ГутеррешООН
 
 
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