https://ria.ru/20240117/minzdrav-1921865286.html
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения - РИА Новости, 17.01.2024
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
Смертность от болезней системы кровообращения, в том числе от инфаркта и инсульта, снизилась в России в 2023 году на 3,3% по сравнению с 2022 годом, сообщили... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:52
2024-01-17T14:52
2024-01-17T14:52
россия
владимир путин
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:153:2000:1277_1920x0_80_0_0_9cb9dc414f5a9fd7c3b060d12f8cbb62.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Смертность от болезней системы кровообращения, в том числе от инфаркта и инсульта, снизилась в России в 2023 году на 3,3% по сравнению с 2022 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. "По оперативным данным за 12 месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичными данными 2022 года на фоне снижения общей смертности на 7,8% (с 1299,07 на 100 тысяч населения в 2022 году до 1198,13 на 100 тысяч населения в 2023 году), смертность от болезней системы кровообращения, в том числе - от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения, также снизилась на 3,3% и составила 545,66 на 100 тысяч населения в 2023 году по сравнению с 564,28 на 100 тысяч населения в 2022 году", - говорится в сообщении. В августе 2019 президент России Владимир Путин заявил, что без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщал, что свой вклад в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями вносят также диспансеризация и программы по лекарственному обеспечению. С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Получить бесплатные лекарственные препараты пациенты могут после постановки на диспансерное наблюдение в связи с перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения, инфарктом миокарда, а также пациенты, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. В 2022 году перечень лекарственных средств был расширен на восемь препаратов.
https://ria.ru/20240116/preparaty-1921600945.html
https://ria.ru/20240115/koklyush-1921447728.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_89:0:1866:1333_1920x0_80_0_0_6465b6bb16621cad07516e7644ba74d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мурашко
Россия, Владимир Путин, Михаил Мурашко
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
Минздрав: смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 3,3%
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Смертность от болезней системы кровообращения, в том числе от инфаркта и инсульта, снизилась в России в 2023 году на 3,3% по сравнению с 2022 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
"По оперативным данным за 12 месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичными данными 2022 года на фоне снижения общей смертности на 7,8% (с 1299,07 на 100 тысяч населения в 2022 году до 1198,13 на 100 тысяч населения в 2023 году), смертность от болезней системы кровообращения, в том числе - от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения, также снизилась на 3,3% и составила 545,66 на 100 тысяч населения в 2023 году по сравнению с 564,28 на 100 тысяч населения в 2022 году", - говорится в сообщении.
Эксперт Минздрава оценил ситуацию с препаратами для лечения редких болезней
В августе 2019 президент России Владимир Путин
заявил, что без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
ранее сообщал, что свой вклад в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями вносят также диспансеризация и программы по лекарственному обеспечению.
С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Получить бесплатные лекарственные препараты пациенты могут после постановки на диспансерное наблюдение в связи с перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения, инфарктом миокарда, а также пациенты, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. В 2022 году перечень лекарственных средств был расширен на восемь препаратов.
Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша