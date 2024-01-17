https://ria.ru/20240117/minzdrav-1921865286.html

В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения

В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения - РИА Новости, 17.01.2024

В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения

Смертность от болезней системы кровообращения, в том числе от инфаркта и инсульта, снизилась в России в 2023 году на 3,3% по сравнению с 2022 годом, сообщили... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:52

2024-01-17T14:52

2024-01-17T14:52

россия

владимир путин

михаил мурашко

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Смертность от болезней системы кровообращения, в том числе от инфаркта и инсульта, снизилась в России в 2023 году на 3,3% по сравнению с 2022 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. "По оперативным данным за 12 месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичными данными 2022 года на фоне снижения общей смертности на 7,8% (с 1299,07 на 100 тысяч населения в 2022 году до 1198,13 на 100 тысяч населения в 2023 году), смертность от болезней системы кровообращения, в том числе - от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения, также снизилась на 3,3% и составила 545,66 на 100 тысяч населения в 2023 году по сравнению с 564,28 на 100 тысяч населения в 2022 году", - говорится в сообщении. В августе 2019 президент России Владимир Путин заявил, что без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщал, что свой вклад в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями вносят также диспансеризация и программы по лекарственному обеспечению. С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Получить бесплатные лекарственные препараты пациенты могут после постановки на диспансерное наблюдение в связи с перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения, инфарктом миокарда, а также пациенты, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. В 2022 году перечень лекарственных средств был расширен на восемь препаратов.

https://ria.ru/20240116/preparaty-1921600945.html

https://ria.ru/20240115/koklyush-1921447728.html

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россия, владимир путин, михаил мурашко