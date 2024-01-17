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Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на под Красным Лиманом - РИА Новости, 17.01.2024
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Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на под Красным Лиманом
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на под Красным Лиманом - РИА Новости, 17.01.2024
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на под Красным Лиманом
Расчет миномета "Поднос" группировки войск "Центр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T05:05
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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Расчет миномета "Поднос" группировки войск "Центр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив данные разведки, расчет орудия выдвинулся в сектор к огневым позициям с замаскированными орудиями... После наведения на цель минометчики провели серию выстрелов, после чего поменяли огневую позицию", - сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что корректировку огня и объективный контроль огневого поражения проводят беспилотные летательные аппараты, курсирующие в районе боевых действий. Независимо от времени суток и погодных условий, расчет ведет непрерывный огонь по выявленным целям. "Противник пытается подобраться к нашим позициям, но у него не получается. Не даем подойти, работаем днем и ночью. Сегодня работали по наблюдателю – попали", - рассказал командир миномета с позывным "Наколка".
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на под Красным Лиманом

Расчет миномета "Поднос" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Красным Лиманом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 82-мм миномета "Поднос"
Боевая работа расчета 82-мм миномета Поднос - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета 82-мм миномета "Поднос". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Расчет миномета "Поднос" группировки войск "Центр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Получив данные разведки, расчет орудия выдвинулся в сектор к огневым позициям с замаскированными орудиями... После наведения на цель минометчики провели серию выстрелов, после чего поменяли огневую позицию", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что корректировку огня и объективный контроль огневого поражения проводят беспилотные летательные аппараты, курсирующие в районе боевых действий. Независимо от времени суток и погодных условий, расчет ведет непрерывный огонь по выявленным целям.
"Противник пытается подобраться к нашим позициям, но у него не получается. Не даем подойти, работаем днем и ночью. Сегодня работали по наблюдателю – попали", - рассказал командир миномета с позывным "Наколка".
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