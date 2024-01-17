https://ria.ru/20240117/minometchiki-1921762104.html

Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на под Красным Лиманом

Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на под Красным Лиманом - РИА Новости, 17.01.2024

Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на под Красным Лиманом

Расчет миномета "Поднос" группировки войск "Центр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T05:05

2024-01-17T05:05

2024-01-17T05:05

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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Расчет миномета "Поднос" группировки войск "Центр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив данные разведки, расчет орудия выдвинулся в сектор к огневым позициям с замаскированными орудиями... После наведения на цель минометчики провели серию выстрелов, после чего поменяли огневую позицию", - сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что корректировку огня и объективный контроль огневого поражения проводят беспилотные летательные аппараты, курсирующие в районе боевых действий. Независимо от времени суток и погодных условий, расчет ведет непрерывный огонь по выявленным целям. "Противник пытается подобраться к нашим позициям, но у него не получается. Не даем подойти, работаем днем и ночью. Сегодня работали по наблюдателю – попали", - рассказал командир миномета с позывным "Наколка".

https://ria.ru/20240117/strela-1921760247.html

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Максим Горбачев

россия, вооруженные силы украины, безопасность