https://ria.ru/20240117/marshrutka-1921885781.html

На Урале побеседуют с перевозчиком, высадившим женщину с собакой

На Урале побеседуют с перевозчиком, высадившим женщину с собакой - РИА Новости, 17.01.2024

На Урале побеседуют с перевозчиком, высадившим женщину с собакой

Водитель маршрутного такси в Челябинске высадил из салона женщину с маленькой собакой на руках, ГИБДД проведет профилактическую беседу с перевозчиком; впрочем,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:07

2024-01-17T16:07

2024-01-17T16:08

челябинск

гибдд мвд рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Водитель маршрутного такси в Челябинске высадил из салона женщину с маленькой собакой на руках, ГИБДД проведет профилактическую беседу с перевозчиком; впрочем, по правилам перевозить мелких животных следует в переносках, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД России по Челябинску. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещено видео из маршрутного такси №78, в которое вошла женщина с маленькой собачкой на руках. Водитель не захотел ее везти, спокойно попросил ее выйти из транспортного средства, и вернул деньги за проезд. "Госавтоинспекция города Челябинска взяла на контроль публикацию, размещенную в социальной сети, где во время движения водитель пассажирского транспорта №78 отказался совершать перевозку пассажира с животным в салоне маршрутного такси. С ответственным лицом организации, осуществляющей услуги по перевозке, будет проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении. ГИБДД уточняет, что в общественном городском транспорте разрешается перевозка мелких питомцев (собак, кошек, птиц, грызунов) в специальных переносках или клетках. Также госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении правил поведения в общественном транспорте и просит участников быть взаимовежливыми.

https://ria.ru/20240115/krasnoyarsk-1921372734.html

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челябинск, гибдд мвд рф, россия