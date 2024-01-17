https://ria.ru/20240117/marshrutka-1921885781.html
На Урале побеседуют с перевозчиком, высадившим женщину с собакой
На Урале побеседуют с перевозчиком, высадившим женщину с собакой - РИА Новости, 17.01.2024
На Урале побеседуют с перевозчиком, высадившим женщину с собакой
Водитель маршрутного такси в Челябинске высадил из салона женщину с маленькой собакой на руках, ГИБДД проведет профилактическую беседу с перевозчиком; впрочем,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:07
2024-01-17T16:07
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Водитель маршрутного такси в Челябинске высадил из салона женщину с маленькой собакой на руках, ГИБДД проведет профилактическую беседу с перевозчиком; впрочем, по правилам перевозить мелких животных следует в переносках, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД России по Челябинску. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещено видео из маршрутного такси №78, в которое вошла женщина с маленькой собачкой на руках. Водитель не захотел ее везти, спокойно попросил ее выйти из транспортного средства, и вернул деньги за проезд. "Госавтоинспекция города Челябинска взяла на контроль публикацию, размещенную в социальной сети, где во время движения водитель пассажирского транспорта №78 отказался совершать перевозку пассажира с животным в салоне маршрутного такси. С ответственным лицом организации, осуществляющей услуги по перевозке, будет проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении. ГИБДД уточняет, что в общественном городском транспорте разрешается перевозка мелких питомцев (собак, кошек, птиц, грызунов) в специальных переносках или клетках. Также госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении правил поведения в общественном транспорте и просит участников быть взаимовежливыми.
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челябинск, гибдд мвд рф, россия
Челябинск, ГИБДД МВД РФ, Россия
На Урале побеседуют с перевозчиком, высадившим женщину с собакой
В Челябинске полиция побеседует с перевозчиком, высадившим женщину с собакой
ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Водитель маршрутного такси в Челябинске высадил из салона женщину с маленькой собакой на руках, ГИБДД проведет профилактическую беседу с перевозчиком; впрочем, по правилам перевозить мелких животных следует в переносках, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД России по Челябинску.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещено видео из маршрутного такси №78, в которое вошла женщина с маленькой собачкой на руках. Водитель не захотел ее везти, спокойно попросил ее выйти из транспортного средства, и вернул деньги за проезд.
«
"Госавтоинспекция города Челябинска взяла на контроль публикацию, размещенную в социальной сети, где во время движения водитель пассажирского транспорта №78 отказался совершать перевозку пассажира с животным в салоне маршрутного такси. С ответственным лицом организации, осуществляющей услуги по перевозке, будет проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении.
ГИБДД уточняет, что в общественном городском транспорте разрешается перевозка мелких питомцев (собак, кошек, птиц, грызунов) в специальных переносках или клетках. Также госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении правил поведения в общественном транспорте и просит участников быть взаимовежливыми.
В Красноярске женщину высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи