https://ria.ru/20240117/lipetsk-1921902017.html

Артамонов обсудил с силовиками коммунальные аварии в Липецке

Артамонов обсудил с силовиками коммунальные аварии в Липецке - РИА Новости, 17.01.2024

Артамонов обсудил с силовиками коммунальные аварии в Липецке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с руководителями силовых ведомств коммунальные аварии, которые произошли в Липецке в минувшие выходные. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:56

2024-01-17T16:56

2024-01-17T16:56

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с руководителями силовых ведомств коммунальные аварии, которые произошли в Липецке в минувшие выходные. "Сами порывы на сетях были устранены оперативно с учетом условий, в которых работали люди. Дело оставалось за управляющими компаниями, которых просили быстро реагировать и информировать о ситуации каждый час. По информации в их отчетах все было прекрасно. Но проверка обращений липчан показала обратное", - написал Артамонов в своем телеграм-канале. Губернатор рассказал, что только на одну управляющую компанию "Маяк" подали почти тысячу жалоб. "Чтобы вернуть людям отопление, работу УК сейчас выполняют бригады из районов и подрядчики фонда капремонта. Управляющие компании проверяет Госжилинспекция совместно с прокуратурой области", - отметил глава региона. Артамонов подчеркнул, что действующее федеральное законодательство лояльно к управляющим компаниям, а полномочия исполнительной власти и надзорных органов ограничены. "Даже лишение лицензии УК во многих случаях обжалуют через суд. В моем понимании разорванные в подъездах и квартирах трубы, потому что УК не провели требуемую подготовку, 900 жалоб за сутки только на одну компанию и липовые отчеты в департамент – достаточные основания для инициирования следствием проверок и рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц", - отметил губернатор. Он напомнил, что собирается выступить с федеральной законодательной инициативой для того, чтобы у региональных и муниципальных властей была реальная возможность влиять на ситуацию и контролировать УК. "Таким компаниям не место в системе ЖКХ не только Липецкой области, но и страны. Нужно ужесточить ответственность и критерии, по которым выдаются лицензии. Кроме того, считаю, что должны быть расширены полномочия надзорных ведомств и силовых структур. Порядок должен быть наведен", - подчеркнул Артамонов. Коммунальная авария произошла на сетях теплоснабжения утром 13 января. Было зафиксировано три прорыва, без отопления оставались почти 300 домов.

https://ria.ru/20240116/lipetsk-1921660971.html

https://ria.ru/20240115/nakazanie-1921422606.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов