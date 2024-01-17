https://ria.ru/20240117/lift-1921918929.html

Жительница Екатеринбурга получила травму позвоночника при падении лифта

Жительница Екатеринбурга получила травму позвоночника при падении лифта - РИА Новости, 17.01.2024

Жительница Екатеринбурга получила травму позвоночника при падении лифта

Жительница Екатеринбурга госпитализирована с травмой позвоночника после падения лифта в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:04

2024-01-17T18:04

2024-01-17T18:12

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга госпитализирована с травмой позвоночника после падения лифта в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Ранее местный портал Е1 написал, что вечером в среду в десятиэтажном жилом доме на улице Косарева в микрорайоне Химмаш с высоты седьмого этажа сорвался лифт, в котором находилась женщина. "По пострадавшей в результате инцидента с лифтом в многоквартирном доме на Химмаше. Женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. Угрозы жизни нет", — говорится в сообщении. После произошедшего прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург