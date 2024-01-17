https://ria.ru/20240117/kupyansk-1921866988.html

Вдоль всего фронта. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Купянском

Вдоль всего фронта. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Купянском - РИА Новости, 17.01.2024

Вдоль всего фронта. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Купянском

Российские войска продвигаются вперед и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом на Купянском направлении, заявил украинский... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:57

2024-01-17T14:57

2024-01-17T15:25

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

киев

сергей кривонос

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом на Купянском направлении, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Фабрика новостей"."Купянск — это самое опасное место. <…> Купянск — это мощная железнодорожная станция. Более того, это такая станция, которая позволит им потом очень спокойно вдоль всего фронта перекидывать силы и средства", — предупредил он.По словам генерала, российские войска располагают необходимыми ресурсами и активно прощупывают украинскую оборону. А благодаря активной работе артиллерии и огромному количеству дронов они достигают определенных тактических успехов, признал он.При этом, добавил генерал, не стоит забывать об угрозе и на других направлениях, потому что российская армия научилась довольно быстро перекидывать подразделения с одного участка на другой.По информации Минобороны, за минувшие сутки на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили атаку штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Терны в Харьковской области. Потери противника составили около 30 солдат, два бронетранспортера и три автомобиля.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240117/zamena-1921763146.html

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921725653.html

россия

харьковская область

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россия, харьковская область, киев, сергей кривонос, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины