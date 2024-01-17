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Вдоль всего фронта. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Купянском - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 17.01.2024 (обновлено: 15:25 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/kupyansk-1921866988.html
Вдоль всего фронта. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Купянском
Вдоль всего фронта. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Купянском - РИА Новости, 17.01.2024
Вдоль всего фронта. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Купянском
Российские войска продвигаются вперед и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом на Купянском направлении, заявил украинский... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:57
2024-01-17T15:25
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
киев
сергей кривонос
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом на Купянском направлении, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Фабрика новостей"."Купянск — это самое опасное место. &lt;…&gt; Купянск — это мощная железнодорожная станция. Более того, это такая станция, которая позволит им потом очень спокойно вдоль всего фронта перекидывать силы и средства", — предупредил он.По словам генерала, российские войска располагают необходимыми ресурсами и активно прощупывают украинскую оборону. А благодаря активной работе артиллерии и огромному количеству дронов они достигают определенных тактических успехов, признал он.При этом, добавил генерал, не стоит забывать об угрозе и на других направлениях, потому что российская армия научилась довольно быстро перекидывать подразделения с одного участка на другой.По информации Минобороны, за минувшие сутки на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили атаку штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Терны в Харьковской области. Потери противника составили около 30 солдат, два бронетранспортера и три автомобиля.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240117/zamena-1921763146.html
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россия, харьковская область, киев, сергей кривонос, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Киев, Сергей Кривонос, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Вдоль всего фронта. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Купянском

Генерал Кривонос: ВСУ оказались в сложном положении под Купянском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом на Купянском направлении, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Фабрика новостей".
"Купянск — это самое опасное место. <…> Купянск — это мощная железнодорожная станция. Более того, это такая станция, которая позволит им потом очень спокойно вдоль всего фронта перекидывать силы и средства", — предупредил он.
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По словам генерала, российские войска располагают необходимыми ресурсами и активно прощупывают украинскую оборону. А благодаря активной работе артиллерии и огромному количеству дронов они достигают определенных тактических успехов, признал он.
При этом, добавил генерал, не стоит забывать об угрозе и на других направлениях, потому что российская армия научилась довольно быстро перекидывать подразделения с одного участка на другой.
По информации Минобороны, за минувшие сутки на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили атаку штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Терны в Харьковской области. Потери противника составили около 30 солдат, два бронетранспортера и три автомобиля.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьКиевСергей КривоносСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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