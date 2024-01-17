https://ria.ru/20240117/kreschenie-1921814104.html

В Крыму на Крещение освятят воды Черного моря

В Крыму на Крещение освятят воды Черного моря - РИА Новости, 17.01.2024

В Крыму на Крещение освятят воды Черного моря

В праздник Крещения Господня духовенство Крымской митрополии освятит воды Черного моря, в частности, в Севастополе – в бухтах Омега, Казачья, Карантинная, на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:03

2024-01-17T12:03

2024-01-17T12:03

религия

черное море

балаклава

алушта

иисус христос

религия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В праздник Крещения Господня духовенство Крымской митрополии освятит воды Черного моря, в частности, в Севастополе – в бухтах Омега, Казачья, Карантинная, на пляжах Балаклавы, Алушты, Ялты, Евпатории, Гурзуфа, сообщается на сайте митрополии."Для многих стало доброй традицией накануне Крещения Господня окунаться в купель или источник. Причем многие утверждают, что нужно успеть окунуться до рассвета 19 января, иначе потом вода становится не такой святой. Но это домыслы. Вода на Крещение является святой весь день. Духовность и святость нельзя измерить физическими величинами, определить, до какого времени дня вода святая, а после – нет. Желающие могут окунаться в воду весь день. Главное, чтобы люди это делали с благими помыслами", - сообщается на сайте Крымской митрополии.В Севастопольском благочинии освящение воды в Черном море пройдет 19 января в 10.00 в бухте Омега, в 11.00 – на городском пляже Балаклавы, на пляже села Орловка – в 11.00. В бухте Казачья окунание верующих состоится 18 января в 20.00 и 19 января в 11.00.В Сакском благочинии освящение морской воды пройдет 19 января в 11.00 в санатории "Полтава" в городе Саки. В Алуште чин великого освящения воды состоится у ротонды на городской набережной в 11.00, в Ялте – на набережной у часовни новомученников и исповедников русских (12.00). Крестный ход на набережную Гурзуфа начнется в 11.30.В митрополии предупреждают, что окунание в море будет только при полном отсутствии шторма.Крещение отмечается православными христианами 19 января и считается одним из великих церковных праздников, установленных в память о том дне, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан к Иоанну Предтече креститься от него. Особенностью праздника являются два великих водоосвящения. Одно совершается в Сочельник (вечер накануне Крещения) в храме. Другое проводится в день праздника под открытым небом, по возможности - у источника воды. При этом, если вода замерзла, в ней заранее делают прорубь. По церковному Уставу этот обряд сопровождается чтением молитв и троекратным погружением креста в освящаемую воду, после чего она наделяется особой целительной силой.

https://ria.ru/20230119/bogoyavlenie-1845379341.html

https://ria.ru/20240117/kreschenie-1921812347.html

https://ria.ru/20240113/kupaniya-1921103706.html

черное море

балаклава

алушта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

черное море, балаклава, алушта, иисус христос, религия