Священник рассказал, как будут отмечать Крещение в Тегеране
Протоиерей Абрамов: в тегеранском храме РПЦ на Крещение освятят воду
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В тегеранском Николаевском храме Русской православной церкви (РПЦ) на Крещение освятят воду и окропят ею прихожан, рассказал РИА Новости вернувшийся из рабочей поездке в Иран секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов, отметив что окунание в прорубь на праздник – это народный обычай, а не церковный канон.
“В нашем храме в Тегеране, – это храм, построенный в конце Второй мировой войны, и он находится в самом центре города, – никакой проруби, конечно, нет. Сейчас там где-то +15, и начинается весна. Так что в Тегеране будет, насколько мне известно, великое освящение воды, которое совершит отец Варлаам (клирик Николаевского собора Тегерана игумен Варлаам (Дульский) – ред.), и верующие смогут и воду пить, и водой окропиться так, что будет радостно и счастливо”
Погружение в прорубь – это не более чем народный обычай, и в отсутствии проруби, рассказал Абрамов, даже в его московском приходе только окропляют верующих освященной водой: этого более чем достаточно.
“Важно благоговейное отношение к святыне: не случайно ее называют великая агиасма, великая святыня”, – подчеркнул священник.
Крещение отмечается православными христианами 19 января и считается одним из великих церковных праздников, установленных в память о том дне, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан к Иоанну Предтече креститься от него. Особенностью праздника являются два великих водоосвящения. Одно совершается в Сочельник (вечер накануне Крещения) в храме. Другое проводится в день праздника под открытым небом, по возможности -- у источника воды. При этом, если вода замерзла, в ней заранее делают прорубь. По церковному Уставу этот обряд сопровождается чтением молитв и троекратным погружением креста в освящаемую воду; считается, что после чего она наделяется особой целительной силой.