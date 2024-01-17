https://ria.ru/20240117/kreschenie-1921812347.html

Священник рассказал, как будут отмечать Крещение в Тегеране

Священник рассказал, как будут отмечать Крещение в Тегеране - РИА Новости, 17.01.2024

Священник рассказал, как будут отмечать Крещение в Тегеране

В тегеранском Николаевском храме Русской православной церкви (РПЦ) на Крещение освятят воду и окропят ею прихожан, рассказал РИА Новости вернувшийся из рабочей... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:58

2024-01-17T11:58

2024-01-17T11:58

религия

тегеран (город)

иран

иордан

иисус христос

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В тегеранском Николаевском храме Русской православной церкви (РПЦ) на Крещение освятят воду и окропят ею прихожан, рассказал РИА Новости вернувшийся из рабочей поездке в Иран секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов, отметив что окунание в прорубь на праздник – это народный обычай, а не церковный канон.“В нашем храме в Тегеране, – это храм, построенный в конце Второй мировой войны, и он находится в самом центре города, – никакой проруби, конечно, нет. Сейчас там где-то +15, и начинается весна. Так что в Тегеране будет, насколько мне известно, великое освящение воды, которое совершит отец Варлаам (клирик Николаевского собора Тегерана игумен Варлаам (Дульский) – ред.), и верующие смогут и воду пить, и водой окропиться так, что будет радостно и счастливо”Погружение в прорубь – это не более чем народный обычай, и в отсутствии проруби, рассказал Абрамов, даже в его московском приходе только окропляют верующих освященной водой: этого более чем достаточно.“Важно благоговейное отношение к святыне: не случайно ее называют великая агиасма, великая святыня”, – подчеркнул священник.Крещение отмечается православными христианами 19 января и считается одним из великих церковных праздников, установленных в память о том дне, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан к Иоанну Предтече креститься от него. Особенностью праздника являются два великих водоосвящения. Одно совершается в Сочельник (вечер накануне Крещения) в храме. Другое проводится в день праздника под открытым небом, по возможности -- у источника воды. При этом, если вода замерзла, в ней заранее делают прорубь. По церковному Уставу этот обряд сопровождается чтением молитв и троекратным погружением креста в освящаемую воду; считается, что после чего она наделяется особой целительной силой.

https://ria.ru/20240109/kadyrov-1920371938.html

https://ria.ru/20240113/kupaniya-1921103706.html

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

тегеран (город), иран, иордан, иисус христос, русская православная церковь, религия