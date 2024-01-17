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Президент Чехии призвал к комплексному решению ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 17.01.2024
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21:11 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/konflikt-1921945382.html
Президент Чехии призвал к комплексному решению ситуации в секторе Газа
Президент Чехии призвал к комплексному решению ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 17.01.2024
Президент Чехии призвал к комплексному решению ситуации в секторе Газа
Прибывший в среду с визитом в Катар президент Чехии Петр Павел заявил журналистам, что во время переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани они... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T21:11
2024-01-17T21:11
в мире
израиль
чехия
катар
петр павел
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПРАГА, 17 янв – РИА Новости. Прибывший в среду с визитом в Катар президент Чехии Петр Павел заявил журналистам, что во время переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани они сошлись в том, что ситуацию в секторе Газа необходимо решать комплексно, сообщило агентство ЧТК. "Мы согласились, что ситуацию с безопасностью конкретно в секторе Газа необходимо решать в комплексном пакете. Это означает не только с участием региональных государств и крупных мировых игроков, но и в виде пакета, который имеет конкретную цель", - сказал Павел. По его словам, ею является форма государственности для палестинцев. По мнению Павела, без достижения палестинцами своей долгосрочной цели не будет стабильности в регионе, и беспорядки будут периодически повторяться, чему все были свидетелями до сих пор. Чешский президент считает, что в интересах не только Израиля, но и арабских стран и, в конечном итоге, всего мира, чтобы в регионе царил покой. "Проблемы, которые мы видим сегодня в секторе Газа, проблемы между "Хезболлах" и Израилем, проблемы, вызванные хуситами в Красном море, определенно не способствуют мировой стабильности и только ухудшают ситуацию, включая экономическую, во всем мире", - отметил Павел. По словам главы Чехии, Катар считает приоритетной задачей переговоры об освобождении израильских заложников, похищенных боевиками движения ХАМАС во время их нападения на Израиль 7 октября прошлого года. ХАМАС в конце ноября освободил около 100 заложников, но продолжает удерживать еще 130 человек. С семьями некоторых из них Павел встретился в Израиле, который посетил в начале этой недели. "Катарцы подчеркивают, что основным источником проблем, которые периодически возникают между палестинцами и израильтянами, является именно вопрос государственности", - сказал Павел.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, чехия, катар, петр павел, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Чехия, Катар, Петр Павел, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Чехии призвал к комплексному решению ситуации в секторе Газа

Президент Чехии Павел призвал к комплексному решению ситуации в секторе Газа

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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ПРАГА, 17 янв – РИА Новости. Прибывший в среду с визитом в Катар президент Чехии Петр Павел заявил журналистам, что во время переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани они сошлись в том, что ситуацию в секторе Газа необходимо решать комплексно, сообщило агентство ЧТК.
"Мы согласились, что ситуацию с безопасностью конкретно в секторе Газа необходимо решать в комплексном пакете. Это означает не только с участием региональных государств и крупных мировых игроков, но и в виде пакета, который имеет конкретную цель", - сказал Павел.
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По его словам, ею является форма государственности для палестинцев.
По мнению Павела, без достижения палестинцами своей долгосрочной цели не будет стабильности в регионе, и беспорядки будут периодически повторяться, чему все были свидетелями до сих пор. Чешский президент считает, что в интересах не только Израиля, но и арабских стран и, в конечном итоге, всего мира, чтобы в регионе царил покой.
"Проблемы, которые мы видим сегодня в секторе Газа, проблемы между "Хезболлах" и Израилем, проблемы, вызванные хуситами в Красном море, определенно не способствуют мировой стабильности и только ухудшают ситуацию, включая экономическую, во всем мире", - отметил Павел.
По словам главы Чехии, Катар считает приоритетной задачей переговоры об освобождении израильских заложников, похищенных боевиками движения ХАМАС во время их нападения на Израиль 7 октября прошлого года. ХАМАС в конце ноября освободил около 100 заложников, но продолжает удерживать еще 130 человек. С семьями некоторых из них Павел встретился в Израиле, который посетил в начале этой недели.
"Катарцы подчеркивают, что основным источником проблем, которые периодически возникают между палестинцами и израильтянами, является именно вопрос государственности", - сказал Павел.
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