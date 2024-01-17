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В предвыборном штабе Путина предложили создать комиссию для разбора идей - РИА Новости, 17.01.2024
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17:54 17.01.2024 (обновлено: 17:55 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/komissiya-1921916230.html
В предвыборном штабе Путина предложили создать комиссию для разбора идей
В предвыборном штабе Путина предложили создать комиссию для разбора идей - РИА Новости, 17.01.2024
В предвыборном штабе Путина предложили создать комиссию для разбора идей
Сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, главврач Московской городской больницы №52 Марьяна... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:54
2024-01-17T17:55
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, главврач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко предложила создать комиссию для разбора принесенных предложений россиян. Она отметила, что штаб посещают люди, которые не только хотят поставить подпись и высказать поддержку, но и приносят предложения. "Мне кажется, надо будет какую-то комиссию отдельную создать и разбирать эти все предложения, потому что там, наверное, много всего интересного. То есть людям абсолютно не все равно, что будет дальше со страной", — подчеркнула Лысенко. В среду Путин приехал в свой избирательный штаб. Избирательный штаб кандидата Путина начал свою работу 21 декабря в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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москва, владимир путин, марьяна лысенко, владимир машков, донецкая народная республика, политика
Выборы президента России — 2024, Москва, Владимир Путин, Марьяна Лысенко, Владимир Машков, Донецкая Народная Республика, Политика
В предвыборном штабе Путина предложили создать комиссию для разбора идей

Лысенко предложила создать комиссию для разбора идей в предвыборном штабе Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве
Президент России Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, главврач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко предложила создать комиссию для разбора принесенных предложений россиян.
Она отметила, что штаб посещают люди, которые не только хотят поставить подпись и высказать поддержку, но и приносят предложения.
"Мне кажется, надо будет какую-то комиссию отдельную создать и разбирать эти все предложения, потому что там, наверное, много всего интересного. То есть людям абсолютно не все равно, что будет дальше со страной", — подчеркнула Лысенко.
В среду Путин приехал в свой избирательный штаб. Избирательный штаб кандидата Путина начал свою работу 21 декабря в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко.
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