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В России запретят работу коллекторов, связанных с недружественными странами
В России запретят работу коллекторов, связанных с недружественными странами - РИА Новости, 17.01.2024
В России запретят работу коллекторов, связанных с недружественными странами
Деятельность коллекторских агентств, в которых замешаны иностранные участники или связанные с ними граждане, занимающиеся взысканием просроченной задолженности... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:01
2024-01-17T18:01
2024-01-17T18:28
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Деятельность коллекторских агентств, в которых замешаны иностранные участники или связанные с ними граждане, занимающиеся взысканием просроченной задолженности с физлиц, предлагается запретить в России, соответствующий проект указа президента, разработанный Минюстом РФ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Предлагается запретить осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц (совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физлиц) профессиональными коллекторскими, микрофинансовыми и кредитными организациями, чьими учредителями (участниками), членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом являются иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - говорится в сообщении. Уточняется, что такие действия будут запрещены, в том числе если эти иностранцы имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства. То же самое будет относиться к гражданам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности. По информации Минюста, такие изменения: позволят минимизировать переводы денежных средств за пределы РФ; исключат возможность сбора персональных данных российских граждан, исключат возможность оказания давления со стороны взыскателей с иностранным участием, использующих правовые инструменты в интересах недружественных государств.
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россия, общество
В России запретят работу коллекторов, связанных с недружественными странами
Минюст: в РФ запретят работу коллекторов, связанных с недружественными странами
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Деятельность коллекторских агентств, в которых замешаны иностранные участники или связанные с ними граждане, занимающиеся взысканием просроченной задолженности с физлиц, предлагается запретить в России, соответствующий проект указа президента, разработанный Минюстом
РФ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагается запретить осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц (совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физлиц) профессиональными коллекторскими, микрофинансовыми и кредитными организациями, чьими учредителями (участниками), членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом являются иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что такие действия будут запрещены, в том числе если эти иностранцы имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства.
То же самое будет относиться к гражданам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.
По информации Минюста, такие изменения: позволят минимизировать переводы денежных средств за пределы РФ; исключат возможность сбора персональных данных российских граждан, исключат возможность оказания давления со стороны взыскателей с иностранным участием, использующих правовые инструменты в интересах недружественных государств.
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