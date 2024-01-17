https://ria.ru/20240117/kirgiziya-1921778085.html
В Киргизии гендиректора и шеф-редактора 24.kg опять вызвали на допрос
В Киргизии гендиректора и шеф-редактора 24.kg опять вызвали на допрос - РИА Новости, 17.01.2024
В Киргизии гендиректора и шеф-редактора 24.kg опять вызвали на допрос
Генерального директора и шеф-редактора киргизского информагентства 24.kg опять вызвали на допрос в госкомитет нацбезопасности республики, сообщает в среду... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:20
2024-01-17T09:20
2024-01-17T10:22
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БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. Генерального директора и шеф-редактора киргизского информагентства 24.kg опять вызвали на допрос в госкомитет нацбезопасности республики, сообщает в среду названное агентство. "Генерального директора 24.kg Асель Оторбаеву и шеф-редактора Махинур Ниязову вновь вызвали на допрос в ГКНБ. Их пригласили к 11.30 (8.30 мск - ред.)", - говорится в публикации. В понедельник госкомитет нацбезопасности провел обыски в офисе одного из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии 24.kg по делу о пропаганде войны. Также сотрудниками спецслужб были допрошены генеральный директор и шеф-редакторы издания. Во вторник сотрудниками МВД по делу об организации массовых беспорядков были проведены обыски в изданиях "Темиров Live" и "Айт Айт Десе" - проектах с более скромным охватом, специализирующихся на журналистских расследованиях. Ряд сотрудников этих изданий также были доставлены в МВД для допроса.
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в мире, киргизия
В Киргизии гендиректора и шеф-редактора 24.kg опять вызвали на допрос
В Киргизии гендиректора и шеф-редактора агентства 24.kg опять вызвали на допрос
БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. Генерального директора и шеф-редактора киргизского информагентства 24.kg опять вызвали на допрос в госкомитет нацбезопасности республики, сообщает в среду названное агентство.
«
"Генерального директора 24.kg Асель Оторбаеву и шеф-редактора Махинур Ниязову вновь вызвали на допрос в ГКНБ. Их пригласили к 11.30 (8.30 мск - ред.)", - говорится в публикации.
В понедельник госкомитет нацбезопасности провел обыски в офисе одного из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии 24.kg по делу о пропаганде войны. Также сотрудниками спецслужб были допрошены генеральный директор и шеф-редакторы издания.
Во вторник сотрудниками МВД по делу об организации массовых беспорядков были проведены обыски в изданиях "Темиров Live" и "Айт Айт Десе" - проектах с более скромным охватом, специализирующихся на журналистских расследованиях. Ряд сотрудников этих изданий также были доставлены в МВД для допроса.
В ГКНБ Киргизии назвали причину обысков в информагентстве 24.kg