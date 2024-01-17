https://ria.ru/20240117/khusity-1921924214.html

Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами

Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами - РИА Новости, 17.01.2024

Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами

Министерство финансов США на фоне готовящегося объявления правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:37

2024-01-17T18:37

2024-01-17T18:37

в мире

сша

йемен

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

министерство финансов сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870354400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b88acd4c3375f11a64d47096e06806c.jpg

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Министерство финансов США на фоне готовящегося объявления правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией, выпустило лицензии, разрешающие ряд операций с движением, в том числе по гуманитарному треку. О том, что США планируют вновь внести движение в список террористических организаций, в среду сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. В среду на сайте американского минфина были опубликованы пять лицензий, разрешающих ряд соответствующих операций. Президент США Джо Байден в 2021 году исключил хуситов из списка международных террористов, куда их внес его предшественник Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

сша

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, министерство финансов сша