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Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами - РИА Новости, 17.01.2024
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18:37 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/khusity-1921924214.html
Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами
Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами - РИА Новости, 17.01.2024
Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами
Министерство финансов США на фоне готовящегося объявления правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:37
2024-01-17T18:37
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сша
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ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Министерство финансов США на фоне готовящегося объявления правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией, выпустило лицензии, разрешающие ряд операций с движением, в том числе по гуманитарному треку. О том, что США планируют вновь внести движение в список террористических организаций, в среду сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. В среду на сайте американского минфина были опубликованы пять лицензий, разрешающих ряд соответствующих операций. Президент США Джо Байден в 2021 году исключил хуситов из списка международных террористов, куда их внес его предшественник Дональд Трамп.
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в мире, сша, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, министерство финансов сша
В мире, США, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Министерство финансов США
Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами

Минфин США выпустил лицензии, разрешающие некоторые операции с хуситами

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Министерство финансов США на фоне готовящегося объявления правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией, выпустило лицензии, разрешающие ряд операций с движением, в том числе по гуманитарному треку.
О том, что США планируют вновь внести движение в список террористических организаций, в среду сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
В среду на сайте американского минфина были опубликованы пять лицензий, разрешающих ряд соответствующих операций.
Президент США Джо Байден в 2021 году исключил хуситов из списка международных террористов, куда их внес его предшественник Дональд Трамп.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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В миреСШАЙеменАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеМинистерство финансов США
 
 
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