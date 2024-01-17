https://ria.ru/20240117/khusity-1921924214.html
Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами
Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами - РИА Новости, 17.01.2024
Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами
Министерство финансов США на фоне готовящегося объявления правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:37
2024-01-17T18:37
2024-01-17T18:37
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Министерство финансов США на фоне готовящегося объявления правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией, выпустило лицензии, разрешающие ряд операций с движением, в том числе по гуманитарному треку. О том, что США планируют вновь внести движение в список террористических организаций, в среду сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. В среду на сайте американского минфина были опубликованы пять лицензий, разрешающих ряд соответствующих операций. Президент США Джо Байден в 2021 году исключил хуситов из списка международных террористов, куда их внес его предшественник Дональд Трамп.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, министерство финансов сша
В мире, США, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Министерство финансов США
Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами
Минфин США выпустил лицензии, разрешающие некоторые операции с хуситами
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Министерство финансов США на фоне готовящегося объявления правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией, выпустило лицензии, разрешающие ряд операций с движением, в том числе по гуманитарному треку.
О том, что США планируют вновь внести движение в список террористических организаций, в среду сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
В среду на сайте американского минфина были опубликованы пять лицензий, разрешающих ряд соответствующих операций.
Президент США Джо Байден
в 2021 году исключил хуситов из списка международных террористов, куда их внес его предшественник Дональд Трамп
.
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