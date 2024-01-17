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Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью - РИА Новости, 17.01.2024
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17:26 17.01.2024 (обновлено: 17:33 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/khusity-1921910136.html
Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью
Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью - РИА Новости, 17.01.2024
Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью
Йеменское движение хуситов считает любой американский или британский корабль законной целью и намерено продолжить нападения, заявил один из лидеров движения... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:26
2024-01-17T17:33
в мире
ансар алла
сша
великобритания
красное море
йемен
военная операция сша и британии в йемене
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РИМ, 17 янв – РИА Новости. Йеменское движение хуситов считает любой американский или британский корабль законной целью и намерено продолжить нападения, заявил один из лидеров движения "Ансар Аллах" Наср ад-Дин Амер. В интервью итальянской газете Corriere он заявил, что атака на американский корабль в Красном море стала ответом на бомбардировки со стороны США и Великобритании. По его словам, если раньше хуситы собирались нападать только на корабли, связанные с Израилем, то с началом ударов CША и Великобритании "их и военные, и гражданские корабли стали законными целями". Представитель хуситов подчеркнул, что возможная блокада Йемена не станет проблемой для поставок оружия из Ирана, так как его производят в Йемене. В этой связи он назвал ложным утверждение о том, что хуситы получают оружие из Ирана. "У нас две цели: поддержать палестинцев и отомстить американцам и британцам. Поэтому мы продолжим препятствовать проходу кораблей, направляющихся в Израиль, а также нанесем удары по американцам и британцам", - сказал Амер. Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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сша
великобритания
красное море
йемен
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в мире, ансар алла, сша, великобритания, красное море, йемен, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Ансар Алла, США, Великобритания, Красное море, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью

Один из лидеров хуситов назвал корабли американцев и британцев законными целями

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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РИМ, 17 янв – РИА Новости. Йеменское движение хуситов считает любой американский или британский корабль законной целью и намерено продолжить нападения, заявил один из лидеров движения "Ансар Аллах" Наср ад-Дин Амер.
В интервью итальянской газете Corriere он заявил, что атака на американский корабль в Красном море стала ответом на бомбардировки со стороны США и Великобритании. По его словам, если раньше хуситы собирались нападать только на корабли, связанные с Израилем, то с началом ударов CША и Великобритании "их и военные, и гражданские корабли стали законными целями". Представитель хуситов подчеркнул, что возможная блокада Йемена не станет проблемой для поставок оружия из Ирана, так как его производят в Йемене. В этой связи он назвал ложным утверждение о том, что хуситы получают оружие из Ирана.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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16 января, 08:00
"У нас две цели: поддержать палестинцев и отомстить американцам и британцам. Поэтому мы продолжим препятствовать проходу кораблей, направляющихся в Израиль, а также нанесем удары по американцам и британцам", - сказал Амер.
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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В миреАнсар АллаСШАВеликобританияКрасное мореЙеменВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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