https://ria.ru/20240117/khusity-1921910136.html

Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью

Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью - РИА Новости, 17.01.2024

Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью

Йеменское движение хуситов считает любой американский или британский корабль законной целью и намерено продолжить нападения, заявил один из лидеров движения... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:26

2024-01-17T17:26

2024-01-17T17:33

в мире

ансар алла

сша

великобритания

красное море

йемен

военная операция сша и британии в йемене

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РИМ, 17 янв – РИА Новости. Йеменское движение хуситов считает любой американский или британский корабль законной целью и намерено продолжить нападения, заявил один из лидеров движения "Ансар Аллах" Наср ад-Дин Амер. В интервью итальянской газете Corriere он заявил, что атака на американский корабль в Красном море стала ответом на бомбардировки со стороны США и Великобритании. По его словам, если раньше хуситы собирались нападать только на корабли, связанные с Израилем, то с началом ударов CША и Великобритании "их и военные, и гражданские корабли стали законными целями". Представитель хуситов подчеркнул, что возможная блокада Йемена не станет проблемой для поставок оружия из Ирана, так как его производят в Йемене. В этой связи он назвал ложным утверждение о том, что хуситы получают оружие из Ирана. "У нас две цели: поддержать палестинцев и отомстить американцам и британцам. Поэтому мы продолжим препятствовать проходу кораблей, направляющихся в Израиль, а также нанесем удары по американцам и британцам", - сказал Амер. Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

сша

великобритания

красное море

йемен

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ансар алла, сша, великобритания, красное море, йемен, военная операция сша и британии в йемене