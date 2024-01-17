Иран объяснил атаки на Пакистан и Ирак нападением на террористов
Глава МИД Ирана объяснил атаки на Пакистан и Ирак нападением на террористов
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Иран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана и Ирака, но не позволит им играть с нацбезопасностью исламской республики, удары по территории двух стран были направлены только против антииранских террористических ячеек, с таким заявлением выступил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Мы уважаем суверенитет Пакистана и Ирака, но не позволим им играть с нашей безопасностью, и у нас нет симпатий к террористическим группировкам в Пакистане и Иракском Курдистане. Наши действия направлены на содействие безопасности Ирана, Пакистана, Ирака и всего региона Ближнего Востока", - приводит агентство Tasnim слова иранского дипломата.
Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
В ночь на вторник, КСИР нанес удары по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок. В своем заявлении КСИР привел подробности, согласно которым он выпустил ряд баллистических ракет по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад" в Иракском Курдистане, уничтожив ее. Согласно сведениям КСИР, штаб был центром разработки спецопераций и планирования террористических акций в регионе Ближнего Востока, в частности, в Иране.