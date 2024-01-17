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Путин призвал ЦБ принять меры по снижению инфляции в России - РИА Новости, 17.01.2024
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15:20 17.01.2024 (обновлено: 16:49 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/inflyatsiya-1921872943.html
Путин призвал ЦБ принять меры по снижению инфляции в России
Путин призвал ЦБ принять меры по снижению инфляции в России - РИА Новости, 17.01.2024
Путин призвал ЦБ принять меры по снижению инфляции в России
Инфляция в прошлом году составила 7,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин и выразил надежду, что общими усилиями с участием ЦБ удастся решить задачу по ее... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:20
2024-01-17T16:49
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Инфляция в прошлом году составила 7,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин и выразил надежду, что общими усилиями с участием ЦБ удастся решить задачу по ее снижению."Есть и вызовы. Инфляция 7,4%. И очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению и этой задачи", — сказал он на совещании с членами правительства.Говоря о росте ВВП, Путин отметил, что он основан прежде всего на потребительском и инвестиционном внутреннем спросе, "и это очень важно".Президент отметил, что хорошие показатели продемонстрировали промпроизводство, строительство, сельское хозяйство, туризм.На прошлой неделе во время поездки в Хабаровск Путин также говорил об инфляции. Тогда он заявил, что высокая ключевая ставка ЦБ носит временный характер, и мегарегулятор будет менять свою позицию по мере подавления инфляции.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Владимир Путин
Путин призвал ЦБ принять меры по снижению инфляции в России

Путин призвал ЦБ принять меры по снижению инфляции в РФ после показателя в 7,4%

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Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Инфляция в прошлом году составила 7,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин и выразил надежду, что общими усилиями с участием ЦБ удастся решить задачу по ее снижению.
"Есть и вызовы. Инфляция 7,4%. И очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению и этой задачи", — сказал он на совещании с членами правительства.
Говоря о росте ВВП, Путин отметил, что он основан прежде всего на потребительском и инвестиционном внутреннем спросе, "и это очень важно".
Президент отметил, что хорошие показатели продемонстрировали промпроизводство, строительство, сельское хозяйство, туризм.
На прошлой неделе во время поездки в Хабаровск Путин также говорил об инфляции. Тогда он заявил, что высокая ключевая ставка ЦБ носит временный характер, и мегарегулятор будет менять свою позицию по мере подавления инфляции.
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