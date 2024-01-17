https://ria.ru/20240117/gumpomosch-1921850888.html
Пенсионерка из мурманского поселка собирает гумпомощь для участников СВО
Пенсионерка из мурманского поселка собирает гумпомощь для участников СВО - РИА Новости, 17.01.2024
Пенсионерка из мурманского поселка собирает гумпомощь для участников СВО
Жительница маленького поселка Причальное в Мурманской области 83-летняя Галина Маркина, которая два года не выходит из дома, собирает для бойцов специальной... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:00
2024-01-17T14:00
2024-01-17T14:00
надежные люди
мурманская область
казань
чайковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921844886_3:0:2545:1430_1920x0_80_0_0_24df4700e6bce448d83cfea405a85f1b.png
МУРМАНСК, 17 янв – РИА Новости. Жительница маленького поселка Причальное в Мурманской области 83-летняя Галина Маркина, которая два года не выходит из дома, собирает для бойцов специальной военной операции гуманитарную помощь и переводит на их нужды часть пенсии, рассказали в оперативном штабе региона. "Галине Маркиной 83 года. Давно на пенсии, два года не выходит из дома по состоянию здоровью, но сидеть без дела категорически отказывается. Помогать бойцам, находящимся в зоне проведения СВО, считает своим долгом", - сообщили в оперштабе. Здесь рассказали, что недавно северянка передала для бойцов спальные принадлежности и коврики, а также по возможности переводит часть своей пенсии в поддержку военнослужащих. В Народном фронте Мурманской области также рассказали, что Галина Маркина в молодости работала техником на авиационном заводе в Казани, в 27 лет уехала в Чайковский, а уже в 80-х годах – в Мурманскую область. В феврале прошлого года пенсионерка потеряла сына, сама давно на пенсии. "Вязать теплые вещи, как это сейчас делают многие рукодельницы, Галина Александровна не может: говорит, глаза уже не те… К нам обратилась с просьбой поставить перед ней стратегические задачи: чем еще помочь ребятам", - отметили в Народном фронте.
https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html
мурманская область
казань
чайковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921844886_321:0:2228:1430_1920x0_80_0_0_691966e6c8be68e744c9a8372dbd8be0.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, казань, чайковский
Надежные люди, Мурманская область, Казань, Чайковский
МУРМАНСК, 17 янв – РИА Новости. Жительница маленького поселка Причальное в Мурманской области 83-летняя Галина Маркина, которая два года не выходит из дома, собирает для бойцов специальной военной операции гуманитарную помощь и переводит на их нужды часть пенсии, рассказали в оперативном штабе региона.
"Галине Маркиной 83 года. Давно на пенсии, два года не выходит из дома по состоянию здоровью, но сидеть без дела категорически отказывается. Помогать бойцам, находящимся в зоне проведения СВО, считает своим долгом", - сообщили в оперштабе.
Здесь рассказали, что недавно северянка передала для бойцов спальные принадлежности и коврики, а также по возможности переводит часть своей пенсии в поддержку военнослужащих.
В Народном фронте Мурманской области также рассказали, что Галина Маркина в молодости работала техником на авиационном заводе в Казани
, в 27 лет уехала в Чайковский
, а уже в 80-х годах – в Мурманскую область. В феврале прошлого года пенсионерка потеряла сына, сама давно на пенсии.
"Вязать теплые вещи, как это сейчас делают многие рукодельницы, Галина Александровна не может: говорит, глаза уже не те… К нам обратилась с просьбой поставить перед ней стратегические задачи: чем еще помочь ребятам", - отметили в Народном фронте.
Тюменская область отправила снайперам в зоне СВО оптические прицелы