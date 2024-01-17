https://ria.ru/20240117/gumpomosch-1921850888.html

Пенсионерка из мурманского поселка собирает гумпомощь для участников СВО

Пенсионерка из мурманского поселка собирает гумпомощь для участников СВО - РИА Новости, 17.01.2024

Пенсионерка из мурманского поселка собирает гумпомощь для участников СВО

Жительница маленького поселка Причальное в Мурманской области 83-летняя Галина Маркина, которая два года не выходит из дома, собирает для бойцов специальной... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:00

2024-01-17T14:00

2024-01-17T14:00

надежные люди

мурманская область

казань

чайковский

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МУРМАНСК, 17 янв – РИА Новости. Жительница маленького поселка Причальное в Мурманской области 83-летняя Галина Маркина, которая два года не выходит из дома, собирает для бойцов специальной военной операции гуманитарную помощь и переводит на их нужды часть пенсии, рассказали в оперативном штабе региона. "Галине Маркиной 83 года. Давно на пенсии, два года не выходит из дома по состоянию здоровью, но сидеть без дела категорически отказывается. Помогать бойцам, находящимся в зоне проведения СВО, считает своим долгом", - сообщили в оперштабе. Здесь рассказали, что недавно северянка передала для бойцов спальные принадлежности и коврики, а также по возможности переводит часть своей пенсии в поддержку военнослужащих. В Народном фронте Мурманской области также рассказали, что Галина Маркина в молодости работала техником на авиационном заводе в Казани, в 27 лет уехала в Чайковский, а уже в 80-х годах – в Мурманскую область. В феврале прошлого года пенсионерка потеряла сына, сама давно на пенсии. "Вязать теплые вещи, как это сейчас делают многие рукодельницы, Галина Александровна не может: говорит, глаза уже не те… К нам обратилась с просьбой поставить перед ней стратегические задачи: чем еще помочь ребятам", - отметили в Народном фронте.

https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html

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мурманская область, казань, чайковский