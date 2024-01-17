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Пенсионерка из мурманского поселка собирает гумпомощь для участников СВО - РИА Новости, 17.01.2024
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14:00 17.01.2024
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Пенсионерка из мурманского поселка собирает гумпомощь для участников СВО
Пенсионерка из мурманского поселка собирает гумпомощь для участников СВО - РИА Новости, 17.01.2024
Пенсионерка из мурманского поселка собирает гумпомощь для участников СВО
Жительница маленького поселка Причальное в Мурманской области 83-летняя Галина Маркина, которая два года не выходит из дома, собирает для бойцов специальной... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:00
2024-01-17T14:00
надежные люди
мурманская область
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МУРМАНСК, 17 янв – РИА Новости. Жительница маленького поселка Причальное в Мурманской области 83-летняя Галина Маркина, которая два года не выходит из дома, собирает для бойцов специальной военной операции гуманитарную помощь и переводит на их нужды часть пенсии, рассказали в оперативном штабе региона. "Галине Маркиной 83 года. Давно на пенсии, два года не выходит из дома по состоянию здоровью, но сидеть без дела категорически отказывается. Помогать бойцам, находящимся в зоне проведения СВО, считает своим долгом", - сообщили в оперштабе. Здесь рассказали, что недавно северянка передала для бойцов спальные принадлежности и коврики, а также по возможности переводит часть своей пенсии в поддержку военнослужащих. В Народном фронте Мурманской области также рассказали, что Галина Маркина в молодости работала техником на авиационном заводе в Казани, в 27 лет уехала в Чайковский, а уже в 80-х годах – в Мурманскую область. В феврале прошлого года пенсионерка потеряла сына, сама давно на пенсии. "Вязать теплые вещи, как это сейчас делают многие рукодельницы, Галина Александровна не может: говорит, глаза уже не те… К нам обратилась с просьбой поставить перед ней стратегические задачи: чем еще помочь ребятам", - отметили в Народном фронте.
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мурманская область, казань, чайковский
Надежные люди, Мурманская область, Казань, Чайковский

Пенсионерка из мурманского поселка собирает гумпомощь для участников СВО

© Оперштаб Мурманск/TelegramПенсионерка из мурманского поселка, собирающая помощь для участников СВО
Пенсионерка из мурманского поселка, собирающая помощь для участников СВО
© Оперштаб Мурманск/Telegram
Пенсионерка из мурманского поселка, собирающая помощь для участников СВО
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 17 янв – РИА Новости. Жительница маленького поселка Причальное в Мурманской области 83-летняя Галина Маркина, которая два года не выходит из дома, собирает для бойцов специальной военной операции гуманитарную помощь и переводит на их нужды часть пенсии, рассказали в оперативном штабе региона.
"Галине Маркиной 83 года. Давно на пенсии, два года не выходит из дома по состоянию здоровью, но сидеть без дела категорически отказывается. Помогать бойцам, находящимся в зоне проведения СВО, считает своим долгом", - сообщили в оперштабе.
© Оперштаб Мурманск/TelegramПенсионерка из мурманского поселка, собирающая помощь для участников СВО
Пенсионерка из мурманского поселка, собирающая помощь для участников СВО
© Оперштаб Мурманск/Telegram
Пенсионерка из мурманского поселка, собирающая помощь для участников СВО
Здесь рассказали, что недавно северянка передала для бойцов спальные принадлежности и коврики, а также по возможности переводит часть своей пенсии в поддержку военнослужащих.
В Народном фронте Мурманской области также рассказали, что Галина Маркина в молодости работала техником на авиационном заводе в Казани, в 27 лет уехала в Чайковский, а уже в 80-х годах – в Мурманскую область. В феврале прошлого года пенсионерка потеряла сына, сама давно на пенсии.
"Вязать теплые вещи, как это сейчас делают многие рукодельницы, Галина Александровна не может: говорит, глаза уже не те… К нам обратилась с просьбой поставить перед ней стратегические задачи: чем еще помочь ребятам", - отметили в Народном фронте.
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16 января, 07:52
 
Надежные людиМурманская областьКазаньЧайковский
 
 
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