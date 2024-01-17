https://ria.ru/20240117/granitsa-1921950642.html

Финляндия может установить дополнительные заграждения на границе с Россией

Финляндия может установить дополнительные заграждения на границе с Россией - РИА Новости, 17.01.2024

Финляндия может установить дополнительные заграждения на границе с Россией

На границе между Финляндией и Россией могут появиться дополнительные заграждения, сообщает в среду общественный вещатель Yle со ссылкой на пограничную службу. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T22:00

2024-01-17T22:00

2024-01-17T22:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. На границе между Финляндией и Россией могут появиться дополнительные заграждения, сообщает в среду общественный вещатель Yle со ссылкой на пограничную службу. "Возможно, на восточной границе будут построены дополнительные временные заграждения для предотвращения незаконного пересечения границы", - сказано в материале. Отмечается, что заграждения будут построены лишь на отдельных участках, поскольку установить их по всей границе, протяженность которой составляет около 1300 километров, не представляется возможным. Пограничная охрана из соображений безопасности не раскрывает точное местоположение заграждений и их конструкцию, а также расположение камер наблюдения. Когда граница была закрыта осенью, на пунктах пересечения были установлены заграждения из так называемой "проволоки НАТО", которая прочнее обычной, уточняет Yle. Не исключается, что она будет использована и сейчас. График возведения забора на границе не изменился, оно начнется весной. В общей сложности вдоль восточной границы будет построено 200 километров заграждения, в основном на юго-востоке Финляндии. Его стоимость оценивается в 380 миллионов евро, а строительство будет вестись с 2023 по 2026 год, поясняет Yle. Финские власти 11 января продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы до 14 января. Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240115/narushenie-1921484379.html

https://ria.ru/20240115/finlyandiya-1921431806.html

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в мире, россия, финляндия, мария захарова, москва, нато