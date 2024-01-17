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Туроператоры назвали самые востребованные горнолыжные курорты России - РИА Новости, 17.01.2024
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Туризм
 
18:03 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/gornolyzhka-1921918128.html
Туроператоры назвали самые востребованные горнолыжные курорты России
Туроператоры назвали самые востребованные горнолыжные курорты России - РИА Новости, 17.01.2024
Туроператоры назвали самые востребованные горнолыжные курорты России
Все популярные горнолыжные курорты России, представленные в ассортименте туроператоров в зимнем сезоне 2023-2024 годов, демонстрируют прирост бронирований на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:03
2024-01-17T18:03
туризм
новости - туризм
красная поляна
сочи
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Все популярные горнолыжные курорты России, представленные в ассортименте туроператоров в зимнем сезоне 2023-2024 годов, демонстрируют прирост бронирований на величины от 5 до 25 процентов, а самым востребованными стали Красная Поляна (весь горный кластер Сочи), "Шерегеш", комплексы Северного Кавказа, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В этом году на горнолыжных курортах России отдыхает больше организованных туристов, чем прошлой зимой. Суммарный прирост организованного турпотока в сезоне 23/24 на момент первой половины января составляет от 5 до 25 процентов", – сообщили в ассоциации. Список самых популярных горнолыжных курортов сезона 2023-2024 в организованном сегменте возглавили Красная Поляна (весь горный кластер Сочи), "Шерегеш", курорты Северного Кавказа ("Архыз", "Приэльбрусье", "Домбай"), Башкирии – "Абзаково" и "Банное", "Мраткино", Челябинской области - "Солнечная долина" и "Завьялиха", Алтая и Сибири – "Манжерок", "Белокуриха", "Бирюзовая Катунь", "гора Соболиная", Дальнего Востока – "Горный Воздух" и "Красная Сопка"."Следует понимать, что туроператоры формируют не более 10 процентов от общего турпотока в горнолыжном сегменте. Поэтому наша статистика отлична от рынка в целом. В России около 150 мест, где можно кататься. Мы же активно продаем пять-десять курортов. Горнолыжники – самые самостоятельные туристы, хорошо знающие свои места катания. Да и сами горнолыжные курорты уже много лет выстраивают работу с туристами напрямую", – объяснил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, которого процитировали в сообщении. В ассоциации уточнили, что в туроператоре Fun&amp;Sun фиксируют рост на уровне 25 процентов, в "Алеане" объемы продаж туров на горнолыжные курорты суммарно увеличились на 18 процентов. У "Дельфина" и Anex – плюс 5 процентов и 4 процента соответственно. В ассоциации добавили, что оценки роста цен по сравнению с прошлым годом у туроператоров разные и колеблются от 5 до 30 процентов в зависимости от курорта. Так, верхнюю границу этого интервала обозначили курорты Красной Поляны, нижнюю – "Банное", "Мраткино" и "Абзаково", а на курортах "Шерегеш", "Домбай", "Приэльбрусье" и "Архыз" рост наблюдается в интервале 10-15 процентов.
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новости - туризм, красная поляна, сочи, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Красная Поляна, Сочи, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Туроператоры назвали самые востребованные горнолыжные курорты России

АТОР: поток туристов на горнолыжные курорты России вырос до 25 процентов

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкДевушка на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Все популярные горнолыжные курорты России, представленные в ассортименте туроператоров в зимнем сезоне 2023-2024 годов, демонстрируют прирост бронирований на величины от 5 до 25 процентов, а самым востребованными стали Красная Поляна (весь горный кластер Сочи), "Шерегеш", комплексы Северного Кавказа, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В этом году на горнолыжных курортах России отдыхает больше организованных туристов, чем прошлой зимой. Суммарный прирост организованного турпотока в сезоне 23/24 на момент первой половины января составляет от 5 до 25 процентов", – сообщили в ассоциации.
Список самых популярных горнолыжных курортов сезона 2023-2024 в организованном сегменте возглавили Красная Поляна (весь горный кластер Сочи), "Шерегеш", курорты Северного Кавказа ("Архыз", "Приэльбрусье", "Домбай"), Башкирии – "Абзаково" и "Банное", "Мраткино", Челябинской области - "Солнечная долина" и "Завьялиха", Алтая и Сибири – "Манжерок", "Белокуриха", "Бирюзовая Катунь", "гора Соболиная", Дальнего Востока – "Горный Воздух" и "Красная Сопка".
"Следует понимать, что туроператоры формируют не более 10 процентов от общего турпотока в горнолыжном сегменте. Поэтому наша статистика отлична от рынка в целом. В России около 150 мест, где можно кататься. Мы же активно продаем пять-десять курортов. Горнолыжники – самые самостоятельные туристы, хорошо знающие свои места катания. Да и сами горнолыжные курорты уже много лет выстраивают работу с туристами напрямую", – объяснил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, которого процитировали в сообщении.
В ассоциации уточнили, что в туроператоре Fun&Sun фиксируют рост на уровне 25 процентов, в "Алеане" объемы продаж туров на горнолыжные курорты суммарно увеличились на 18 процентов. У "Дельфина" и Anex – плюс 5 процентов и 4 процента соответственно.
В ассоциации добавили, что оценки роста цен по сравнению с прошлым годом у туроператоров разные и колеблются от 5 до 30 процентов в зависимости от курорта. Так, верхнюю границу этого интервала обозначили курорты Красной Поляны, нижнюю – "Банное", "Мраткино" и "Абзаково", а на курортах "Шерегеш", "Домбай", "Приэльбрусье" и "Архыз" рост наблюдается в интервале 10-15 процентов.
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