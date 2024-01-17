Туроператоры назвали самые востребованные горнолыжные курорты России
АТОР: поток туристов на горнолыжные курорты России вырос до 25 процентов
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкДевушка на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Все популярные горнолыжные курорты России, представленные в ассортименте туроператоров в зимнем сезоне 2023-2024 годов, демонстрируют прирост бронирований на величины от 5 до 25 процентов, а самым востребованными стали Красная Поляна (весь горный кластер Сочи), "Шерегеш", комплексы Северного Кавказа, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В этом году на горнолыжных курортах России отдыхает больше организованных туристов, чем прошлой зимой. Суммарный прирост организованного турпотока в сезоне 23/24 на момент первой половины января составляет от 5 до 25 процентов", – сообщили в ассоциации.
Список самых популярных горнолыжных курортов сезона 2023-2024 в организованном сегменте возглавили Красная Поляна (весь горный кластер Сочи), "Шерегеш", курорты Северного Кавказа ("Архыз", "Приэльбрусье", "Домбай"), Башкирии – "Абзаково" и "Банное", "Мраткино", Челябинской области - "Солнечная долина" и "Завьялиха", Алтая и Сибири – "Манжерок", "Белокуриха", "Бирюзовая Катунь", "гора Соболиная", Дальнего Востока – "Горный Воздух" и "Красная Сопка".
"Следует понимать, что туроператоры формируют не более 10 процентов от общего турпотока в горнолыжном сегменте. Поэтому наша статистика отлична от рынка в целом. В России около 150 мест, где можно кататься. Мы же активно продаем пять-десять курортов. Горнолыжники – самые самостоятельные туристы, хорошо знающие свои места катания. Да и сами горнолыжные курорты уже много лет выстраивают работу с туристами напрямую", – объяснил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, которого процитировали в сообщении.
В ассоциации уточнили, что в туроператоре Fun&Sun фиксируют рост на уровне 25 процентов, в "Алеане" объемы продаж туров на горнолыжные курорты суммарно увеличились на 18 процентов. У "Дельфина" и Anex – плюс 5 процентов и 4 процента соответственно.
В ассоциации добавили, что оценки роста цен по сравнению с прошлым годом у туроператоров разные и колеблются от 5 до 30 процентов в зависимости от курорта. Так, верхнюю границу этого интервала обозначили курорты Красной Поляны, нижнюю – "Банное", "Мраткино" и "Абзаково", а на курортах "Шерегеш", "Домбай", "Приэльбрусье" и "Архыз" рост наблюдается в интервале 10-15 процентов.