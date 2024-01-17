https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

Убить дракона: мир стоит на пороге глобальной войны

Убить дракона: мир стоит на пороге глобальной войны - РИА Новости, 17.01.2024

Убить дракона: мир стоит на пороге глобальной войны

Главной в 2024 году будет та же самая фундаментальная проблема, что и раньше: это противостояние двух волн — убывающей волны однополярного миропорядка с... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:00

2024-01-17T08:00

2024-01-17T14:19

аналитика

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политика

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Главной в 2024 году будет та же самая фундаментальная проблема, что и раньше: это противостояние двух волн — убывающей волны однополярного миропорядка с гегемонией США и стран коллективного Запада и поднимающейся волны многополярного мира, воплощенной в БРИКС-10.Эта проблема возникла не сейчас, а по мере того, когда Запад, получив на один исторический момент видимость единоличного планетарного господства (после распада СССР), оказался не способным воплотить свое лидерство на практике, в результате стали заявлять о себе новые суверенные полюса — Россия и Китай. На подходе и остальные полюса — Индия, исламская цивилизация, Африка и Латинская Америка. Всего семь центров силы, включая Запад. Шесть из них объединились в БРИКС, начав строить многополярный порядок.Запад продолжает цепляться за свою гегемонию и атакует наиболее опасных для его господства противников — Россию, Китай и исламский мир. Это началось не сегодня, а уже в самом начале 2000-х. Но нынешнюю контрастность политическая карта мира окончательно приобрела в последние годы — и особенно после начала СВО на Украине. Спецоперация стала первой горячей войной многополярного мира против однополярного. До этого — особенно во время первого срока президента Трампа и в силу подъема популизма в Европе — казалось, что прямого столкновения удастся избежать, что Запад мирно примет многополярность, пытаясь отвоевать себе достойное место в постглобалистском мироустройстве. Именно это и имел в виду Трамп, призывая осушить глобалистское болото в самих США. Но пока болоту удалось осушить самого Трампа и в период наиболее болотного президента Байдена развязать кровавый конфликт на Украине, бросив против России как важнейшего полюса многополярного мира все силы коллективного Запада.Главным результатом ушедшего 2023 года стал срыв Россией украинского контрнаступления, которое для глобалистов было решающим моментом во всем конфликте. Они оказали нацистскому режиму в Киеве максимальную поддержку вооружениями, финансами, политическими, информационными и дипломатическими ресурсами. Когда Россия выстояла и стала готовиться к собственному наступлению, оказалось, что все было напрасно. Однако пока в США у власти глобалисты, они намерены продолжать войну. И, видимо, уже не просто до последнего украинца, а до последнего глобалиста.В конце 2023 года, однако, открылся и второй фронт в войне однополярного и многополярного миров. На этот раз авангард Запада на Ближнем Востоке — государство Израиль в ответ на вторжение ХАМАС начало планомерный геноцид населения Газы, вообще ни с чем не считаясь. США и коллективный Запад полностью поддержали действия Тель-Авива, тем самым прочертив новую линию разлома — Запад против исламской цивилизации.Американские неоконы еще в начале 2000-х заходили на этот виток, результатом чего было вторжение в Афганистан, Ирак, а затем поддержка радикальных исламистов в Ливии, Сирии и т. д. Теперь Запад снова столкнулся с исламским миром, во главе которого выступают палестинцы, йеменские хуситы, ливанская "Хезболла" и также Иран.Кроме того, в Западной Африке, еще одном плацдарме антиколониальной борьбы против однополярности и за многополярность, наметился альянс наиболее решительных стран — Мали, Буркина-Фасо, Центрально-Африканская Республика, Габон и Нигер, где произошла серия антиглобалистских переворотов. Так что и здесь наметился новый фронт.И, наконец, Венесуэла, легитимного правителя которой Николаса Мадуро США попытались заменить на марионетку Гуайдо, что кончилось полным фиаско, вступила в территориальный конфликт за спорные области Гайана-Эссекибо с проатлантистской марионеточной Британской Гайаной. А президент Аргентины Хавьер Милей, хотя и отказался интегрироваться в БРИКС, призвал Англию пересмотреть вопрос о Мальвинах. Таким образом, в Латинской Америке наметился еще один фронт борьбы.Так мы подошли к новому, 2024 году. И тут все тенденции продолжились в ускоренном темпе. Напряженность для США на Ближнем Востоке нарастает с каждым днем. Война на Украине, безусловно, продолжится, и теперь инициатива на стороне России.Также следует ожидать обострения конфликта вокруг Тайваня, где Штаты протолкнули на выборах антикитайского кандидата Лай Циндэ, дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, продолжения антиколониальных революций в Африке, перерастания в горячую фазу противоречий в Латинской Америке.На самом Западе кризис нарастает ускоренными темпами. В США в этом году выборы, в которых глобалисты столкнутся с мощной волной республиканцев.Евросоюз в упадке, и там снова поднимается антиэлитная антилиберальная волна популистов — слева и справа. Есть левые, как Сара Вагенкнехт и ее новая партия. "Красная Сара" становится символом антилиберальной левой Европы.Такие левые в первую очередь враги глобального капитала — в отличие от псевдолевых, скупленных на корню Соросом, которые прежде всего ратуют за ЛГБТ*, украинский нацизм, геноцид Газы и неконтролируемую миграцию, а также отчаянно борются против русского влияния, Путина и России в целом.* Запрещенная в России экстремистская организация.Есть и правая составляющая — сильно потрепанная, но во многих европейских странах представляющая вторую по значимости политическую силу. Например, Марин Ле Пен во Франции. В Германии набирает мощь "Альтернатива для Германии". В Италии, несмотря не либеральную немощь премьер-министра Джорджи Мелони, правая половина общества никуда не делась. Весь правый популизм был как был.Но есть глобалистский Запад, который пытается выдать себя за весь "Запад", а есть правые и левые антиглобалисты, а также огромный пласт западных обывателей, которые составляют "молчаливое большинство". Это самое важное: европейский обыватель вообще ничего не понимает в политике. Простые европейцы и американцы просто не успевают за требованиями поменять пол, принудительно кастрировать своих маленьких сыновей, заключать браки с козами, привезти и кормить еще больше мигрантов, есть тараканов, читать на ночь молитвы Грете Тунберг и проклинать русских. Западный обыватель, мелкий буржуа — главная опора многополярного мира. Он — ядро настоящего Запада, а не той зловещей пародии, в которую его превратили глобалистские либеральные элиты.Очень возможно, что именно в 2024 году все эти линии разлома — войны и революции, конфликты и восстания, волны терактов и новые территории геноцида — перейдут в нечто масштабное. Нисходящая волна однополярного мира уже уступает восходящей многополярной. И это неизбежно.Дракон глобализма смертельно ранен. Но известно, насколько опасна агония раненого дракона. Глобальная элита Запада безумна. Есть много оснований предполагать, что 2024 год будет чем-то страшным. Мы на расстоянии вытянутой руки от глобальной мировой войны. По всем фронтам. Если ее нельзя избежать, то ничего не остается, как ее выиграть.Надо добить дракона, чтобы освободить от его злодейских чар человечество, да и сам Запад, который и есть его первая жертва.

https://ria.ru/20240114/protivostoyanie-1921292550.html

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

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Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

аналитика, однополярный мир, сша, запад, в мире, политика