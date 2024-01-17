https://ria.ru/20240117/germaniya-1921916578.html

Минэкономики Германии заявило о нехватке денег из-за трат на Украину

Минэкономики Германии заявило о нехватке денег из-за трат на Украину - РИА Новости, 17.01.2024

Минэкономики Германии заявило о нехватке денег из-за трат на Украину

Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины, заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:57

2024-01-17T17:57

2024-01-17T22:25

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины, заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек."Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги — этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику", — заявил он, выступая перед парламентом.Кроме того, глава Минэкономики признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа. При этом в стране выросли цены на энергию.В ноябре Министерство финансов Германии заморозило дополнительные расходы правительства до конца года. Это коснулось почти всех бюджетных ассигнований, в том числе и финансирования мер по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики. Причиной стало решение Конституционного суда, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.В результате немецкие власти сократили бюджет на 2024 год на 17 миллиардов евро, но в то же время решили изыскать такую же сумму на поддержку Украины.На этом фоне немецкие фермеры с 8 января начали забастовку по всей стране и в знак протеста заблокировали тракторами несколько автобанов.

https://ria.ru/20240110/sholts-1920432278.html

https://ria.ru/20240115/berlin-1921452951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, роберт хабек