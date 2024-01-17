https://ria.ru/20240117/germaniya-1921916578.html
Минэкономики Германии заявило о нехватке денег из-за трат на Украину
Минэкономики Германии заявило о нехватке денег из-за трат на Украину - РИА Новости, 17.01.2024
Минэкономики Германии заявило о нехватке денег из-за трат на Украину
Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины, заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:57
2024-01-17T17:57
2024-01-17T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
роберт хабек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921930236_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_e228d18b6f5544c32207215ee477124a.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины, заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек."Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги — этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику", — заявил он, выступая перед парламентом.Кроме того, глава Минэкономики признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа. При этом в стране выросли цены на энергию.В ноябре Министерство финансов Германии заморозило дополнительные расходы правительства до конца года. Это коснулось почти всех бюджетных ассигнований, в том числе и финансирования мер по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики. Причиной стало решение Конституционного суда, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.В результате немецкие власти сократили бюджет на 2024 год на 17 миллиардов евро, но в то же время решили изыскать такую же сумму на поддержку Украины.На этом фоне немецкие фермеры с 8 января начали забастовку по всей стране и в знак протеста заблокировали тракторами несколько автобанов.
https://ria.ru/20240110/sholts-1920432278.html
https://ria.ru/20240115/berlin-1921452951.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921930236_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_c9417d6938c4da4d2f8b58940901f976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, роберт хабек
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Роберт Хабек
Минэкономики Германии заявило о нехватке денег из-за трат на Украину
Хабек: экономика Германии недополучает средства из-за трат на поддержку Украины
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины, заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
«
"Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги — этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику", — заявил он, выступая перед парламентом.
Кроме того, глава Минэкономики признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа. При этом в стране выросли цены на энергию.
Германия — второй по величине донор помощи Украине после США. Во вторник немецкое правительство сообщило, что в этом году Берлин планирует оказать военную помощь Киеву на более чем семь миллиардов евро.
Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ
В ноябре Министерство финансов Германии заморозило дополнительные расходы правительства до конца года. Это коснулось почти всех бюджетных ассигнований, в том числе и финансирования мер по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики. Причиной стало решение Конституционного суда, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.
В результате немецкие власти сократили бюджет на 2024 год на 17 миллиардов евро, но в то же время решили изыскать такую же сумму на поддержку Украины.
На этом фоне немецкие фермеры с 8 января начали забастовку по всей стране и в знак протеста заблокировали тракторами несколько автобанов.
На демонстрации фермеров в Берлине освистали министра финансов