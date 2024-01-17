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Минэкономики Германии заявило о нехватке денег из-за трат на Украину - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 17.01.2024 (обновлено: 22:25 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/germaniya-1921916578.html
Минэкономики Германии заявило о нехватке денег из-за трат на Украину
Минэкономики Германии заявило о нехватке денег из-за трат на Украину - РИА Новости, 17.01.2024
Минэкономики Германии заявило о нехватке денег из-за трат на Украину
Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины, заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:57
2024-01-17T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
роберт хабек
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины, заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.&quot;Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги — этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику&quot;, — заявил он, выступая перед парламентом.Кроме того, глава Минэкономики признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа. При этом в стране выросли цены на энергию.В ноябре Министерство финансов Германии заморозило дополнительные расходы правительства до конца года. Это коснулось почти всех бюджетных ассигнований, в том числе и финансирования мер по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики. Причиной стало решение Конституционного суда, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.В результате немецкие власти сократили бюджет на 2024 год на 17 миллиардов евро, но в то же время решили изыскать такую же сумму на поддержку Украины.На этом фоне немецкие фермеры с 8 января начали забастовку по всей стране и в знак протеста заблокировали тракторами несколько автобанов.
https://ria.ru/20240110/sholts-1920432278.html
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в мире, украина, германия, роберт хабек
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Роберт Хабек
Минэкономики Германии заявило о нехватке денег из-за трат на Украину

Хабек: экономика Германии недополучает средства из-за трат на поддержку Украины

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание немецкого парламента
Здание немецкого парламента - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание немецкого парламента. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины, заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
«

"Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги — этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику", — заявил он, выступая перед парламентом.

Кроме того, глава Минэкономики признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа. При этом в стране выросли цены на энергию.

Германия — второй по величине донор помощи Украине после США. Во вторник немецкое правительство сообщило, что в этом году Берлин планирует оказать военную помощь Киеву на более чем семь миллиардов евро.

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Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ
10 января, 09:04
В ноябре Министерство финансов Германии заморозило дополнительные расходы правительства до конца года. Это коснулось почти всех бюджетных ассигнований, в том числе и финансирования мер по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики. Причиной стало решение Конституционного суда, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.
В результате немецкие власти сократили бюджет на 2024 год на 17 миллиардов евро, но в то же время решили изыскать такую же сумму на поддержку Украины.
На этом фоне немецкие фермеры с 8 января начали забастовку по всей стране и в знак протеста заблокировали тракторами несколько автобанов.
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15 января, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоберт Хабек
 
 
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