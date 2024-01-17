https://ria.ru/20240117/gaza-1921752443.html
Прекращение войны в Газе изменит ситуацию в регионе, заявил глава МИД Ирана
Прекращение войны в Газе изменит ситуацию в регионе, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 17.01.2024
Прекращение войны в Газе изменит ситуацию в регионе, заявил глава МИД Ирана
Прекращение войны в секторе Газа незамедлительно окажет влияние на другие районы Ближнего Востока, в том числе на ситуацию в Красном море, заявил глава МИД... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:00
2024-01-17T01:00
2024-01-17T01:00
в мире
израиль
сектор газа
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Прекращение войны в секторе Газа незамедлительно окажет влияние на другие районы Ближнего Востока, в том числе на ситуацию в Красном море, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с коллегой из Испании Хосе Альбаресом на полях экономического форума в Давосе, передает внешнеполитическое ведомство исламской республики. Накануне правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы), которую поддерживает Иран, подтвердила информацию о нападении в южной акватории Красного моря на греческий сухогруз, который направлялся в Израиль под флагом Мальты и отказался реагировать на предупредительные сигналы. "Амир Абдоллахиан подчеркнул, что прекращение войны в Газе незамедлительно окажет влияние на (развитие - ред.) событий в других районах (Ближнего Востока - ред.), в том числе на Красном море", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства иностранных дел Ирана. В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240117/blinken-1921749878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Прекращение войны в Газе изменит ситуацию в регионе, заявил глава МИД Ирана
Глава МИД Ирана: прекращение войны в Газе повлияет на ситуацию в Красном море
ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Прекращение войны в секторе Газа незамедлительно окажет влияние на другие районы Ближнего Востока, в том числе на ситуацию в Красном море, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с коллегой из Испании Хосе Альбаресом на полях экономического форума в Давосе, передает внешнеполитическое ведомство исламской республики.
Накануне правящая на севере Йемена
шиитская группировка "Ансар Алла
" (хуситы), которую поддерживает Иран, подтвердила информацию о нападении в южной акватории Красного моря на греческий сухогруз, который направлялся в Израиль
под флагом Мальты
и отказался реагировать на предупредительные сигналы.
"Амир Абдоллахиан подчеркнул, что прекращение войны в Газе незамедлительно окажет влияние на (развитие - ред.) событий в других районах (Ближнего Востока - ред.), в том числе на Красном море", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства иностранных дел Ирана.
В ночь на 12 января США
и Великобритания
нанесли удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
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Президент США Джо Байден
назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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