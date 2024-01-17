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В Челябинской области пять человек пострадали из-за утечек газа - РИА Новости, 17.01.2024
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09:31 17.01.2024 (обновлено: 09:51 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/gaz-1921779188.html
В Челябинской области пять человек пострадали из-за утечек газа
В Челябинской области пять человек пострадали из-за утечек газа - РИА Новости, 17.01.2024
В Челябинской области пять человек пострадали из-за утечек газа
Пять человек – трое в деревне Дербишева и двое в СНТ Сосновского района – пострадали в Челябинской области из-за утечек газа из бытовых баллонов в ночь на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:31
2024-01-17T09:51
происшествия
челябинская область
сосновский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Пять человек – трое в деревне Дербишева и двое в СНТ Сосновского района – пострадали в Челябинской области из-за утечек газа из бытовых баллонов в ночь на среду, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. В обоих случаях произошла утечка паров из бытовых баллонов без последующего горения и разгерметизации. "Первый инцидент произошел в двухэтажном деревянном доме в деревне Дербишева Аргаяшского района. Пострадали три человека (взрослые), с ожогами доставлены в медицинское учреждение. Еще один тревожный сигнал пришел из СНТ "Узункуль" Сосновского района. Здесь объектом стал частный двухэтажный шлакоблочный дом. Травмированы два человека (в том числе подросток 16 лет), направлены на осмотр в медицинское учреждение", - говорится в релизе. Несущие конструкции зданий в обоих случаях целы.
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происшествия, челябинская область, сосновский район
Происшествия, Челябинская область, Сосновский район
В Челябинской области пять человек пострадали из-за утечек газа

В Челябинской области 5 человек пострадали из-за утечек газа из бытовых баллонов

© Фото : МЧС Челябинской области/TelegramНеисправный газовый баллон, ставший причиной отравления газовоздушной смесью жильцов частного дома в деревне Дербишева в Челябинской области. 17 января 2024
Неисправный газовый баллон, ставший причиной отравления газовоздушной смесью жильцов частного дома в деревне Дербишева в Челябинской области. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : МЧС Челябинской области/Telegram
Неисправный газовый баллон, ставший причиной отравления газовоздушной смесью жильцов частного дома в деревне Дербишева в Челябинской области. 17 января 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Пять человек – трое в деревне Дербишева и двое в СНТ Сосновского района – пострадали в Челябинской области из-за утечек газа из бытовых баллонов в ночь на среду, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
В обоих случаях произошла утечка паров из бытовых баллонов без последующего горения и разгерметизации.
"Первый инцидент произошел в двухэтажном деревянном доме в деревне Дербишева Аргаяшского района. Пострадали три человека (взрослые), с ожогами доставлены в медицинское учреждение. Еще один тревожный сигнал пришел из СНТ "Узункуль" Сосновского района. Здесь объектом стал частный двухэтажный шлакоблочный дом. Травмированы два человека (в том числе подросток 16 лет), направлены на осмотр в медицинское учреждение", - говорится в релизе.
Несущие конструкции зданий в обоих случаях целы.
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ПроисшествияЧелябинская областьСосновский район
 
 
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