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Франция не будет атаковать позиции хуситов, заявил Макрон - РИА Новости, 17.01.2024
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01:50 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/frantsiya-1921754753.html
Франция не будет атаковать позиции хуситов, заявил Макрон
Франция не будет атаковать позиции хуситов, заявил Макрон - РИА Новости, 17.01.2024
Франция не будет атаковать позиции хуситов, заявил Макрон
Франция не будет наносить превентивные удары по позициям хуситов, чтобы избежать эскалации в регионе, сообщил президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:50
2024-01-17T01:50
в мире
франция
сша
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эммануэль макрон
военная операция сша и британии в йемене
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ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Франция не будет наносить превентивные удары по позициям хуситов, чтобы избежать эскалации в регионе, сообщил президент Эммануэль Макрон. "Франция решила не присоединяться к коалиции, которая осуществила превентивные удары по позициям хуситов на их территории, потому что мы хотим избежать любой эскалации", - сказал Макрон на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Он отметил при этом, что корабли ВМС Франции продолжают участвовать в обеспечении безопасности в Красном море. "Мы работаем, чтобы защитить свободу морской навигации. Это дипломатический вопрос, а не военный", - отметил он. На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://ria.ru/20240117/bpla-1921754215.html
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в мире, франция, сша, йемен, эммануэль макрон, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Франция, США, Йемен, Эммануэль Макрон, Военная операция США и Британии в Йемене
Франция не будет атаковать позиции хуситов, заявил Макрон

Макрон: Франция не будет атаковать позиции хуситов, чтобы избежать эскалации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Франция не будет наносить превентивные удары по позициям хуситов, чтобы избежать эскалации в регионе, сообщил президент Эммануэль Макрон.
«
"Франция решила не присоединяться к коалиции, которая осуществила превентивные удары по позициям хуситов на их территории, потому что мы хотим избежать любой эскалации", - сказал Макрон на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
Он отметил при этом, что корабли ВМС Франции продолжают участвовать в обеспечении безопасности в Красном море.
"Мы работаем, чтобы защитить свободу морской навигации. Это дипломатический вопрос, а не военный", - отметил он.
Корабль ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Британские ВМС сообщили о неизвестном беспилотнике у побережья Йемена
01:28
На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
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Вчера, 21:39
 
В миреФранцияСШАЙеменЭммануэль МакронВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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