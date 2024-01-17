Франция не будет атаковать позиции хуситов, заявил Макрон
Макрон: Франция не будет атаковать позиции хуситов, чтобы избежать эскалации
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Франция не будет наносить превентивные удары по позициям хуситов, чтобы избежать эскалации в регионе, сообщил президент Эммануэль Макрон.
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"Франция решила не присоединяться к коалиции, которая осуществила превентивные удары по позициям хуситов на их территории, потому что мы хотим избежать любой эскалации", - сказал Макрон на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
Он отметил при этом, что корабли ВМС Франции продолжают участвовать в обеспечении безопасности в Красном море.
"Мы работаем, чтобы защитить свободу морской навигации. Это дипломатический вопрос, а не военный", - отметил он.
На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.