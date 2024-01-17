https://ria.ru/20240117/frantsiya-1921754753.html

Франция не будет атаковать позиции хуситов, заявил Макрон

Франция не будет атаковать позиции хуситов, заявил Макрон - РИА Новости, 17.01.2024

Франция не будет атаковать позиции хуситов, заявил Макрон

Франция не будет наносить превентивные удары по позициям хуситов, чтобы избежать эскалации в регионе, сообщил президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T01:50

2024-01-17T01:50

2024-01-17T01:50

в мире

франция

сша

йемен

эммануэль макрон

военная операция сша и британии в йемене

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ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Франция не будет наносить превентивные удары по позициям хуситов, чтобы избежать эскалации в регионе, сообщил президент Эммануэль Макрон. "Франция решила не присоединяться к коалиции, которая осуществила превентивные удары по позициям хуситов на их территории, потому что мы хотим избежать любой эскалации", - сказал Макрон на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Он отметил при этом, что корабли ВМС Франции продолжают участвовать в обеспечении безопасности в Красном море. "Мы работаем, чтобы защитить свободу морской навигации. Это дипломатический вопрос, а не военный", - отметил он. На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

https://ria.ru/20240117/bpla-1921754215.html

https://ria.ru/20240116/khusity-1921736498.html

франция

сша

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, сша, йемен, эммануэль макрон, военная операция сша и британии в йемене