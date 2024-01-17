https://ria.ru/20240117/esg-obligatsii-1921852388.html

ВЭБ.РФ: в России выпустят дополнительные ESG-облигации на 220 млрд рублей

ВЭБ.РФ: в России выпустят дополнительные ESG-облигации на 220 млрд рублей - РИА Новости, 17.01.2024

ВЭБ.РФ: в России выпустят дополнительные ESG-облигации на 220 млрд рублей

По разным оценкам, в 2024 году в России будет дополнительно выпущено ESG-облигаций на общую сумму до 220 миллиарда рублей, сообщил в своей колонке для газеты... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:05

2024-01-17T14:05

2024-01-17T14:05

экономика

россия

вэб.рф (вэб)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. По разным оценкам, в 2024 году в России будет дополнительно выпущено ESG-облигаций на общую сумму до 220 миллиарда рублей, сообщил в своей колонке для газеты "Ведомости" первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. "В декабре 2023 года правительством утверждена таксономия социальных проектов, вынесенная на рассмотрение Минэкономразвития. Она впервые определила критерии проектов, позволяющих решить наиболее острые социальные проблемы российского общества. В нее вошли такие важные для страны направления, как здравоохранение, образование, занятость, инфраструктура, предпринимательство, спорт, искусство, культура, туризм", – напомнил спикер. По его словам, национальная социальная таксономия, вышедшая в конце 2023 года, позволит компаниям выпускать не только зеленые, адаптационные или социальные инструменты финансирования по отдельности, но и так называемые смешанные инструменты, одновременно направленные на финансирование как зеленых, так и социальных проектов. "Впрочем, судя по публикуемой нефинансовой отчетности, компании уже сейчас активно инвестируют в такие важные социальные сферы, как здравоохранение, медицина, инфраструктура, продовольственная безопасность", – отметил Мирошниченко. Он подчеркнул, что курс на ESG открывает значительные перспективы. Вполне возможно, что в изменившихся макроэкономических условиях именно устойчивое развитие станет визитной карточкой России и конкурентным преимуществом на новых направлениях – например, в Азии. Тем более что инструменты и регуляторные условия для ESG-трансформации в России уже созданы и работают. "В 2021 году правительство утвердило национальный стандарт – таксономию (систематизированный перечень направлений и критериев) зеленых проектов и требования к верификации инструментов устойчивого финансирования. Центральный Банк регулярно выпускает рекомендации по раскрытию нефинансовой отчетности и методологии присвоения ESG–рейтингов, проводит работу по оценке влияния климатических рисков. Благодаря этому на сегодняшний день рынок зеленых инструментов финансирования в России, выпущенных по национальной методологии, достиг порядка 460 миллиардов рублей", – отметил спикер. Если раньше для выпуска социальных облигаций в России использовался международный стандарт ICMA, то теперь его заменит национальный документ – настолько адаптированный под российские реалии, насколько это в принципе возможно. "Очевидно, что социальная повестка в отличие от зеленой может принципиально отличаться в зависимости от страны: так, большинство социальных проблем государств Африки скорее всего неактуальны для Европы или Азии и наоборот. Россия станет первой страной в мире, где будет действовать социальная таксономия с настолько высокой степенью детализации и локализации", – считает Мирошниченко. По его мнению, благодаря этому российский бизнес сможет четко понимать, какой проект власти считают социальным и какие именно инвестиции готовы поощрять. "Говоря о поощрении, нельзя не упомянуть, что Центральный Банк рассматривает возможность распространения своих мер стимулирующего банковского регулирования, которые сейчас работают для проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики, на зеленое и социальное финансирование. Это означает, что банкам будет выгоднее кредитовать эти проекты: против таких кредитов им нужно будет держать меньше капитала. Таким образом, появление еще одного детализированного национального документа для социальных облигаций и кредитов – важный шаг к построению системы стимулирования банковских инвестиций в проекты устойчивого развития. Все понимают: ESG-трансформация – это выгодная инвестиция в достойное будущее", – резюмировал первый зампред ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20240115/kachestvo_zhizni-1921450730.html

https://ria.ru/20231220/indeks-1916781767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вэб.рф (вэб), центральный банк рф (цб рф)