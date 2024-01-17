https://ria.ru/20240117/energoblok-1921758818.html

В России планируют построить коммерческий энергоблок "АЭС будущего"

В России планируют построить коммерческий энергоблок "АЭС будущего" - РИА Новости, 17.01.2024

В России планируют построить коммерческий энергоблок "АЭС будущего"

Энергоблок с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, первый среди таких коммерческих установок, необходимых для развития отечественной атомной... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T03:30

2024-01-17T03:30

2024-01-17T03:30

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Энергоблок с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, первый среди таких коммерческих установок, необходимых для развития отечественной атомной энергетики, намечено начать строить на Белоярской АЭС в 2027 году, сообщил директор этой атомной станции Иван Сидоров. "По дорожной карте планируется, что первый бетон в фундамент зальют в 2027 году", - сказал Сидоров в интервью корпоративной газете БАЭС "Быстрый нейтрон". По его словам, работы по будущему энергоблоку №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М идут по графику. "Площадка под новый блок уже определена, прошли общественные слушания по размещению. В соответствии с программой делаем инженерные изыскания, для них бурим скважины", - отметил директор станции. Госкорпорация "Росатом" осваивает технологии для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. Благодаря реакторам на быстрых нейтронах в ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. В настоящее время базовые технологии ЗЯТЦ в России отрабатываются при эксплуатации энергетического комплекса Белоярской АЭС (энергоблоки №№3 и 4 с "быстрыми" реакторами БН-600 и БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием) в сочетании с существующими и создаваемыми производствами по изготовлению ядерного топлива, переработке отработавшего ядерного топлива и по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами. Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка в рамках отраслевого проекта "Прорыв" головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. В 2016 году был завершен технический проект реакторной установки. Затем специалисты определили, как можно улучшить технико-экономические показатели нового энергоблока, и началась разработка проекта модернизированной реакторной установки БН-1200М, которая должна быть конкурентоспособной по сравнению с передовыми атомными энергоблоками большой мощности с реакторами на тепловых нейтронах, а также альтернативной генерацией. В 2018 году были утверждены технические задания на БН-1200М, затем велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование технических решений, безопасности, и конкурентоспособности нового энергоблока. Строительство нового энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.

https://ria.ru/20231229/rosatom-1918986664.html

https://ria.ru/20231011/putin-1902028777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика