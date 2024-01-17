https://ria.ru/20240117/elenovka-1921900125.html

При обстреле Еленовки со стороны ВСУ повредило амбулаторию

При обстреле Еленовки со стороны ВСУ повредило амбулаторию - РИА Новости, 17.01.2024

При обстреле Еленовки со стороны ВСУ повредило амбулаторию

Амбулатория получила повреждения в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Еленовка в Донецкой Народной республике, сообщило в среду в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:48

2024-01-17T16:48

2024-01-17T16:48

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Амбулатория получила повреждения в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Еленовка в Донецкой Народной республике, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 января по состоянию на 16.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Еленовка: - амбулатория № 10 ГБУ "ЦП МСП № 9 города Донецка" по улице Московской", - говорится в сообщении представительства. Ранее в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщал, что здания местной администрации и котельной получили повреждения в результате обстрела Еленовки. Еленовка подверглась обстрелу в 5.10 утра, по ней выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщало в среду представительство ДНР в СЦКК. Еленовка расположена примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк