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При обстреле Еленовки со стороны ВСУ повредило амбулаторию - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/elenovka-1921900125.html
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ повредило амбулаторию
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ повредило амбулаторию - РИА Новости, 17.01.2024
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ повредило амбулаторию
Амбулатория получила повреждения в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Еленовка в Донецкой Народной республике, сообщило в среду в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:48
2024-01-17T16:48
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Амбулатория получила повреждения в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Еленовка в Донецкой Народной республике, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 января по состоянию на 16.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Еленовка: - амбулатория № 10 ГБУ "ЦП МСП № 9 города Донецка" по улице Московской", - говорится в сообщении представительства. Ранее в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщал, что здания местной администрации и котельной получили повреждения в результате обстрела Еленовки. Еленовка подверглась обстрелу в 5.10 утра, по ней выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщало в среду представительство ДНР в СЦКК. Еленовка расположена примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ повредило амбулаторию

Представительство ДНР: утром при обстреле ВСУ Еленовки повредило амбулаторию

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Амбулатория получила повреждения в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Еленовка в Донецкой Народной республике, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 января по состоянию на 16.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Еленовка: - амбулатория № 10 ГБУ "ЦП МСП № 9 города Донецка" по улице Московской", - говорится в сообщении представительства.
Ранее в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщал, что здания местной администрации и котельной получили повреждения в результате обстрела Еленовки.
Еленовка подверглась обстрелу в 5.10 утра, по ней выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщало в среду представительство ДНР в СЦКК.
Еленовка расположена примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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