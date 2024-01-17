https://ria.ru/20240117/elektronika-1921741932.html

Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году

Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2024

Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году

Оборот столичного производителя радиоэлектроники в минувшем году вырос в 3,5 раза благодаря инвестициям в модернизацию производства и наращиванию мощностей,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T07:16

2024-01-17T07:16

2024-01-17T07:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921741493_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51de03eb9030d43e28b7e1e61004a62e.png

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Оборот столичного производителя радиоэлектроники в минувшем году вырос в 3,5 раза благодаря инвестициям в модернизацию производства и наращиванию мощностей, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.По его словам, Инженерный центр "Автоматизированные системы контроля" увеличил в 2023 году производство на 28% по сравнению с предыдущим годом и выпустил около 5,5 тысячи изделий.Количество занятых в компании увеличено до 122 человек, приобретено современное оборудование для тестирования продукции."В частности, на 56% увеличился выпуск вращающегося контактного устройства, которое используют в электротехнике для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы", - отметил Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240115/moskva-1921398083.html

https://ria.ru/20240112/moskva-1920873598.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владислав овчинский, москва