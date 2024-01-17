https://ria.ru/20240117/elektronika-1921741932.html
Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году
Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2024
Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году
Оборот столичного производителя радиоэлектроники в минувшем году вырос в 3,5 раза благодаря инвестициям в модернизацию производства и наращиванию мощностей,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T07:16
2024-01-17T07:16
2024-01-17T07:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Оборот столичного производителя радиоэлектроники в минувшем году вырос в 3,5 раза благодаря инвестициям в модернизацию производства и наращиванию мощностей, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.По его словам, Инженерный центр "Автоматизированные системы контроля" увеличил в 2023 году производство на 28% по сравнению с предыдущим годом и выпустил около 5,5 тысячи изделий.Количество занятых в компании увеличено до 122 человек, приобретено современное оборудование для тестирования продукции."В частности, на 56% увеличился выпуск вращающегося контактного устройства, которое используют в электротехнике для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы", - отметил Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20240115/moskva-1921398083.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Оборот столичного производителя радиоэлектроники в минувшем году вырос в 3,5 раза благодаря инвестициям в модернизацию производства и наращиванию мощностей, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, Инженерный центр "Автоматизированные системы контроля" увеличил в 2023 году производство на 28% по сравнению с предыдущим годом и выпустил около 5,5 тысячи изделий.
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Количество занятых в компании увеличено до 122 человек, приобретено современное оборудование для тестирования продукции.
"В частности, на 56% увеличился выпуск вращающегося контактного устройства, которое используют в электротехнике для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы", - отметил Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.
В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.
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