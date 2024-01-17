Рейтинг@Mail.ru
Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:16 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/elektronika-1921741932.html
Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году
Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2024
Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году
Оборот столичного производителя радиоэлектроники в минувшем году вырос в 3,5 раза благодаря инвестициям в модернизацию производства и наращиванию мощностей,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T07:16
2024-01-17T07:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921741493_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51de03eb9030d43e28b7e1e61004a62e.png
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Оборот столичного производителя радиоэлектроники в минувшем году вырос в 3,5 раза благодаря инвестициям в модернизацию производства и наращиванию мощностей, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.По его словам, Инженерный центр "Автоматизированные системы контроля" увеличил в 2023 году производство на 28% по сравнению с предыдущим годом и выпустил около 5,5 тысячи изделий.Количество занятых в компании увеличено до 122 человек, приобретено современное оборудование для тестирования продукции."В частности, на 56% увеличился выпуск вращающегося контактного устройства, которое используют в электротехнике для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы", - отметил Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20240115/moskva-1921398083.html
https://ria.ru/20240112/moskva-1920873598.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921741493_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_410f77b5ee5209cd7b3aedcbc79bfb1c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году

© Пресс-служба ДИППСтоличный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году
Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году
© Пресс-служба ДИПП
Столичный производитель электроники нарастил выпуск на 28% в 2023 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Оборот столичного производителя радиоэлектроники в минувшем году вырос в 3,5 раза благодаря инвестициям в модернизацию производства и наращиванию мощностей, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, Инженерный центр "Автоматизированные системы контроля" увеличил в 2023 году производство на 28% по сравнению с предыдущим годом и выпустил около 5,5 тысячи изделий.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Компания из Москвы начала производить элементы мебели
15 января, 13:15
Количество занятых в компании увеличено до 122 человек, приобретено современное оборудование для тестирования продукции.
"В частности, на 56% увеличился выпуск вращающегося контактного устройства, которое используют в электротехнике для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы", - отметил Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.
В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.
Производство ассортимента инновационных смазочных материалов
Московский производитель смазочных материалов увеличил мощность в пять раз
12 января, 11:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала